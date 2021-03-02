AS: восстановление Азара после травмы затягивается

Полузащитник «Реала» Эден Азар до сих пор не залечил повреждение мышц живота.

30-летний футболист выбыл из строя в начале февраля. Ожидалось, что он пропустит месяц.

Однако, как сообщает AS, бельгиец до сих пор не восстановился и пока не тренируется в общей группе.

Выход Азара в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико» (7 марта) исключен, его попадание в заявку – под вопросом.