Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    AS: восстановление Азара после травмы затягивается

    Полузащитник «Реала» Эден Азар до сих пор не залечил повреждение мышц живота.

    30-летний футболист выбыл из строя в начале февраля. Ожидалось, что он пропустит месяц.

    Однако, как сообщает AS, бельгиец до сих пор не восстановился и пока не тренируется в общей группе.

    Выход Азара в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико» (7 марта) исключен, его попадание в заявку – под вопросом.

    • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей и забил три гола.
    • Азар получил десять травм за полтора года после переезда в Испанию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru