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    Рыжиков – о «Тамбове»: «В команде виноватых нет – виноватые сидят в кабинетах и решают судьбы»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков высказался о том, кто виноват в сложной финансовой ситуации в клубе.

    – Вы капитан «Тамбова». Насколько тяжело выводить команду на матч с такой финансовой ситуацией?

    - Тяжело, конечно, было. Играли не в оптимальном составе, приезжали ребята из молодежки. Старались. Весь запал оставили на поле.

    – Вы проводили какие-то разговоры с футболистами?

    – Да я за эти шесть месяцев провел в «Тамбове» больше собраний, чем за всю свою футбольную жизнь. Собрания ни о чем называется. У многих ребят была последняя капля терпения, и они решили уйти, чтобы и руководство области обратило внимание. Но оно не обратило.

    – С кем из молодых был самый тяжелый разговор?

    – Да все ребята понимающие. Что с молодыми разговаривать? Они приехали, у них глаза горят – хотят играть в Премьер-лиге. А что со стариками обсуждать? Мы понимали всю ситуацию, не вчера родились.

    Людям не платят зарплату. У всех семьи, обязательства перед банками, перед родителями, перед детьми, перед теми же детсадами, за которые надо платить денежку. Когда не получаешь зарплату четыре месяца, бонусы за прошлый сезон и слышишь обещания про увеличение бюджета на 20 процентов – о чем вести разговоры? Виноватых искать? В команде виноватых нет – виноватые сидят в кабинетах и решают судьбы людей. Они о нас не думают, почему я должен о них думать и разговаривать?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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