Рыжиков: «В «Тамбове» я уже пять месяцев без зарплаты. Пока супруга меня кормит»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе.

– Когда вы последний раз получали зарплату от клуба?

– В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

– Это за какой период?

– Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – пять месяцев без зарплаты.

– Жесть.

– И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления. А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

– А кто обещал – Коновалова, Худяков или руководство области?

– Худяков Павел Борисович приезжал, проводил собрание перед матчем с «Ротором». Сказал потерпеть, пообещал, что в четверг будут какие-то деньги.

– Было объяснение, откуда взялись деньги?

- Премьер-лига или РФС должны денежку за сезон раньше перечислить – за телетрансляции, за сборников, еще за что-то. Как я понял, это та сумма, которую обычно всем командам выплачивают в конце сезона. «Тамбову» решили выплатить сейчас.

Не знаю, как это будут делать, но Павел Борисович пообещал в четверг какие-то деньги. Какой это процент будет от того, что нам должны, я не знаю. Может быть, их вообще не будет.

– Если не секрет, у вас есть какой-то сторонний источник заработка помимо футбола?

– Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость – дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит.