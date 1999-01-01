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    Рыжиков: «В «Тамбове» я уже пять месяцев без зарплаты. Пока супруга меня кормит»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе.

    – Когда вы последний раз получали зарплату от клуба?

    – В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

    – Это за какой период?

    – Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – пять месяцев без зарплаты.

    – Жесть.

    – И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления. А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

    – А кто обещал – Коновалова, Худяков или руководство области?

    – Худяков Павел Борисович приезжал, проводил собрание перед матчем с «Ротором». Сказал потерпеть, пообещал, что в четверг будут какие-то деньги.

    – Было объяснение, откуда взялись деньги?

    - Премьер-лига или РФС должны денежку за сезон раньше перечислить – за телетрансляции, за сборников, еще за что-то. Как я понял, это та сумма, которую обычно всем командам выплачивают в конце сезона. «Тамбову» решили выплатить сейчас.

    Не знаю, как это будут делать, но Павел Борисович пообещал в четверг какие-то деньги. Какой это процент будет от того, что нам должны, я не знаю. Может быть, их вообще не будет.

    – Если не секрет, у вас есть какой-то сторонний источник заработка помимо футбола?

    Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость – дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 3 часа назад

      Супруга кормит, а подружка меня подкармливает дополнительно, правда
      приходиться с ней отрабатывать, ну это приятное наслаждение.

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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 4 часа назад

      на счету миллионы баксов а они плачутся, как не стыдно козлы зажравшиеся

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      Рейтинг: +500

      Spinorr > серега кашин 4 часа назад

      А какой ответ ожидался, типа : "У меня миллионы баксов, я буду играть бесплатно, а вы пользуйтесь моей зарплатой, мне не жалко!"

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      Рейтинг: +1838

      Евгений Агеев > Spinorr 59 минут назад

      Нет конечно. Но говорить о том что его кормит жена явно перебор...

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