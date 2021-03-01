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    Кержаков – о стычке Гогниева с судьей: «Уверен, Спартак сожалеет. В футболе не место рукоприкладству»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал инцидент с участием главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в матче 27-го тура ФНЛ (3:2).

    Напомним, Гогниев после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

    «На нашего футболиста налетел игрок «Алании». Я побежал туда, чтобы ребят увести в раздевалку. Они не должны были отвечать на провокации. Мы сразу развернулись и пошли.

    То, что было у Спартака с судьями, я увидел лишь потом из публикаций в СМИ. Я лишь уводил своих ребят в раздевалку.

    Кто-то выскочил на нашего молодого футболиста, толкнул его и сбил с ног. Это было уже после финального свистка. Насколько я знаю, это был кто-то из игроков «Алании», который на тот момент уже не принимал участие в матче.

    Но мои ребята молодцы, не стали отвечать на провокации, о чем я их предупреждал. Я предполагал, что такое может случиться, учитывая горячий нрав футболистов «Алании».

    Уверен на 100%, что Спартак сожалеет о случившемся. Зная его, он сильно переживает об этом. Но, на мой взгляд, как футболистам, так и тренерам, нужно уметь контролировать эмоции. В футболе не место рукоприкладству, это же игра», – приводит слова Кержакова Metaratings.

    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
    • КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» приглашен на заседание.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    01.03.2021 15:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +490

      RJM555 1 марта, 16:49

      значит и в ГРОЗНОМ ОН БЫЛ ВИНОВАТ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      vsolon 1 марта, 15:56

      мало ему в грозном морду били....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle 1 марта, 15:54

      Срочно поменять в паспорте имя! Гы-гы-гы!

      2
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