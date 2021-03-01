Кержаков – о стычке Гогниева с судьей: «Уверен, Спартак сожалеет. В футболе не место рукоприкладству»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал инцидент с участием главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в матче 27-го тура ФНЛ (3:2).

Напомним, Гогниев после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

«На нашего футболиста налетел игрок «Алании». Я побежал туда, чтобы ребят увести в раздевалку. Они не должны были отвечать на провокации. Мы сразу развернулись и пошли.

То, что было у Спартака с судьями, я увидел лишь потом из публикаций в СМИ. Я лишь уводил своих ребят в раздевалку.

Кто-то выскочил на нашего молодого футболиста, толкнул его и сбил с ног. Это было уже после финального свистка. Насколько я знаю, это был кто-то из игроков «Алании», который на тот момент уже не принимал участие в матче.

Но мои ребята молодцы, не стали отвечать на провокации, о чем я их предупреждал. Я предполагал, что такое может случиться, учитывая горячий нрав футболистов «Алании».

Уверен на 100%, что Спартак сожалеет о случившемся. Зная его, он сильно переживает об этом. Но, на мой взгляд, как футболистам, так и тренерам, нужно уметь контролировать эмоции. В футболе не место рукоприкладству, это же игра», – приводит слова Кержакова Metaratings.