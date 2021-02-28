Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Пресс-атташе «Томи»: «Надо, чтобы Гогниев извинился за удар судьи, осознал глубокую неправоту. Поступок безрассудный»

    Сергей Симонов, пресс-атташе «Томи», прокомментировал эпизод после матча ФНЛ против «Алании» (3:2). Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил арбитра и может быть дисквалифицирован на два года.

    «Искренне не хотел бы, чтобы Гогниева отстраняли от футбола, как об этом пишут. Он молодой тренер, который создал очень симпатичную играющую команду, в прошлом был хорошим игроком. Понятно, что должен быть штраф и дисквалификация какая-то. Наверное, надо, чтобы Гогниев принес извинения, осознал, что был глубоко не прав. Потому что поступок безрассудный.

    Жаль, что футболисты «Алании» не совладали с эмоциями, все-таки футбол должен нести мир, позитив, а не разжигать страсти. Но, повторюсь, хочется, чтобы Гогниев остался в футболе, потому что футбол – это его жизнь. Пусть случившееся будет уроком, но чтобы был шанс исправиться», – сказал Симонов.

    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от 6 месяцев до 2 лет и штраф.
    • Причина начала инцидента была следующая: игрок «Алании» Хетаг Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».
    • Матч в поле судил азовский арбитр Артем Чистяков.

    Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

    Гогниев – о стычке с арбитром Чистяковым: «Пусть расскажет, что было»

    «СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 20:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +960

      Dr.Metal 28 февраля, 22:13

      Да Господи, ничего ему не будет. Такие уж вот на Кавказе порядки. Судье по морде дать как хлеба купить. Как Широков, так все же до чудо дело дошло. А с Ахматом что? Все забылось? Выбежал кто то судье навалял и затихло. Им можно похоже. Я о Гогниеве был более хорошего мнения если честно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 21:16

      Симонов не пресс-атташе, а дервиш какой-то. Получит как-нибудь по морде и будет высказываться более радикально, как пить дать. "Осознание глубокой неправоты?"... , самому-то не смешно?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru