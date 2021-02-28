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  • Пресс-атташе «Томи»: «Надо, чтобы Гогниев извинился за удар судьи, осознал глубокую неправоту. Поступок безрассудный»

Пресс-атташе «Томи»: «Надо, чтобы Гогниев извинился за удар судьи, осознал глубокую неправоту. Поступок безрассудный»

28 февраля 2021, 20:32
2

Сергей Симонов, пресс-атташе «Томи», прокомментировал эпизод после матча ФНЛ против «Алании» (3:2). Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил арбитра и может быть дисквалифицирован на два года.

«Искренне не хотел бы, чтобы Гогниева отстраняли от футбола, как об этом пишут. Он молодой тренер, который создал очень симпатичную играющую команду, в прошлом был хорошим игроком. Понятно, что должен быть штраф и дисквалификация какая-то. Наверное, надо, чтобы Гогниев принес извинения, осознал, что был глубоко не прав. Потому что поступок безрассудный.

Жаль, что футболисты «Алании» не совладали с эмоциями, все-таки футбол должен нести мир, позитив, а не разжигать страсти. Но, повторюсь, хочется, чтобы Гогниев остался в футболе, потому что футбол – это его жизнь. Пусть случившееся будет уроком, но чтобы был шанс исправиться», – сказал Симонов.

  • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от 6 месяцев до 2 лет и штраф.
  • Причина начала инцидента была следующая: игрок «Алании» Хетаг Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».
  • Матч в поле судил азовский арбитр Артем Чистяков.

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«СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Алания Томь Гогниев Спартак
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1614536184
Симонов не пресс-атташе, а дервиш какой-то. Получит как-нибудь по морде и будет высказываться более радикально, как пить дать. "Осознание глубокой неправоты?"... , самому-то не смешно?
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Dr.Metal
1614539606
Да Господи, ничего ему не будет. Такие уж вот на Кавказе порядки. Судье по морде дать как хлеба купить. Как Широков, так все же до чудо дело дошло. А с Ахматом что? Все забылось? Выбежал кто то судье навалял и затихло. Им можно похоже. Я о Гогниеве был более хорошего мнения если честно
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