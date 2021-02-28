Пресс-атташе «Томи»: «Надо, чтобы Гогниев извинился за удар судьи, осознал глубокую неправоту. Поступок безрассудный»

Да Господи, ничего ему не будет. Такие уж вот на Кавказе порядки. Судье по морде дать как хлеба купить. Как Широков, так все же до чудо дело дошло. А с Ахматом что? Все забылось? Выбежал кто то судье навалял и затихло. Им можно похоже. Я о Гогниеве был более хорошего мнения если честно
Сергей Симонов, пресс-атташе «Томи», прокомментировал эпизод после матча ФНЛ против «Алании» (3:2). Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил арбитра и может быть дисквалифицирован на два года.
«Искренне не хотел бы, чтобы Гогниева отстраняли от футбола, как об этом пишут. Он молодой тренер, который создал очень симпатичную играющую команду, в прошлом был хорошим игроком. Понятно, что должен быть штраф и дисквалификация какая-то. Наверное, надо, чтобы Гогниев принес извинения, осознал, что был глубоко не прав. Потому что поступок безрассудный.
Жаль, что футболисты «Алании» не совладали с эмоциями, все-таки футбол должен нести мир, позитив, а не разжигать страсти. Но, повторюсь, хочется, чтобы Гогниев остался в футболе, потому что футбол – это его жизнь. Пусть случившееся будет уроком, но чтобы был шанс исправиться», – сказал Симонов.
- Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от 6 месяцев до 2 лет и штраф.
- Причина начала инцидента была следующая: игрок «Алании» Хетаг Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».
- Матч в поле судил азовский арбитр Артем Чистяков.
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