Гогниев – о стычке с арбитром Чистяковым: «Пусть расскажет, что было»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отказался комментировать стычку с арбитром Артемом Чистяковым после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

Ранее стало известно, что Гогниев после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.

«У Артема Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», – цитирует Гониева Sport24