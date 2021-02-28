Гогниев – о стычке с арбитром Чистяковым: «Пусть расскажет, что было»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отказался комментировать стычку с арбитром Артемом Чистяковым после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).
Ранее стало известно, что Гогниев после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.
«У Артема Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», – цитирует Гониева Sport24
- После финального свистка в центре поля случилось стычка, инициатором которой был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов.
- Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф..
Источник: Sport24