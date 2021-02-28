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    Гогниев – о стычке с арбитром Чистяковым: «Пусть расскажет, что было»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отказался комментировать стычку с арбитром Артемом Чистяковым после матча 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

    Ранее стало известно, что Гогниев после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.

    «У Артема Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», – цитирует Гониева Sport24

    • После финального свистка в центре поля случилось стычка, инициатором которой был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов.
    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф..

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    Источник: Sport24

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    28.02.2021 14:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +490

      RJM555 1 марта, 16:52

      ПОХОДУ НЕ ОСОЗНАЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 21:24

      "Толпа кавказцев всегда права!" - слышал от КВНщиков.

      0
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