Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» – российский «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как описывает московский клуб своим друзьям.

— Как описываешь «Спартак» своим друзьям?

— Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…

— Бакаев и Зобнин.

— Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…