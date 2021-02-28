Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» – российский «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как описывает московский клуб своим друзьям.
— Как описываешь «Спартак» своим друзьям?
— Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…
— Бакаев и Зобнин.
— Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…
- Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах за московский клуб
- «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Спартака»