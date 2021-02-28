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  • Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» – российский «Манчестер Юнайтед»

Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» – российский «Манчестер Юнайтед»

28 февраля 2021, 13:17
8

Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как описывает московский клуб своим друзьям.

— Как описываешь «Спартак» своим друзьям?

— Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…

— Бакаев и Зобнин.

— Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…

  • Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах за московский клуб
  • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Мозес Виктор
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1614508818
Про тренера расскажи. Во ,где ржака.
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житель СПб
1614510813
Если проводить аналогии - я бы с МЮ ЦСКА сравнил. А Спартак - скорее на Арсенал похож. А Зенит... не знаю. Может быть - Челси.
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вальтер 79
1614511883
так по свински мю опустил до уровня спама однако))))))))
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Боцман59rus
1614514220
За что ты так с друзьями?
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paracetamol
1614518439
Не выперли бы тебя завтра из краснопузой семьи, а организацию гола в собственные ворота.
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Plyash
1614521298
Витюша,ты вообще-то уже два мяча "соорудил" в свои ворота,англо-африканец ты наш.Пора тебя в нападение переводить,подальше от своей штрафной...
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derrik2000
1614526744
"ОЙ, дура-а-а-ак..." (с) "здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…" Ну, ЭТИ ребята точно КЛАССНЫЕ... ))))))))))))))))
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