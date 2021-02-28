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    Мозес: «Говорю друзьям, что «Спартак» – российский «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как описывает московский клуб своим друзьям.

    — Как описываешь «Спартак» своим друзьям?

    — Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…

    — Бакаев и Зобнин.

    — Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…

    • Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах за московский клуб
    • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    28.02.2021 13:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14254

      derrik2000 28 февраля, 18:39

      "ОЙ, дура-а-а-ак..." (с)


      "здесь классные ребята: Бакайе, Зобнeв…"

      Ну, ЭТИ ребята точно КЛАССНЫЕ... ))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5172

      playsh 28 февраля, 17:08

      Витюша,ты вообще-то уже два мяча "соорудил" в свои ворота,англо-африканец ты наш.Пора тебя в нападение переводить,подальше от своей штрафной...

      1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 16:22

      Сраптак- это российский Осасуна и Сассуоло! И нехрен МЮ осквернять! гы-гыгы

      2
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:20

      Не выперли бы тебя завтра из краснопузой семьи, а организацию гола в собственные ворота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 15:10

      За что ты так с друзьями?

      2
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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 14:31

      так по свински мю опустил до уровня спама однако))))))))

      4
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      Рейтинг: +5297

      житель СПб 28 февраля, 14:13

      Если проводить аналогии - я бы с МЮ ЦСКА сравнил. А Спартак - скорее на Арсенал похож. А Зенит... не знаю. Может быть - Челси.

      2
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol > житель СПб 28 февраля, 16:21

      Зенит похож только на себя и забивает только сам себе.

      0
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > paracetamol 28 февраля, 17:03

      Такой Зенит опять отпинают в ЕК, нечего ловить. Да и усиления не прибудет. Защита и вратарь, ничего не меняется.

      0
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      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. 28 февраля, 13:40

      Про тренера расскажи.
      Во ,где ржака.

      3
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:19

      Там наверное долго угарали, а МЮ готовят иск, так нагло оскорбили клуб.

      6
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