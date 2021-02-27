Помазун, Васин и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Локомотивом»; у хозяев выйдут Пабло, Мухин и Камано

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 20-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.
- Матч пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – второе.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ