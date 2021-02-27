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    Помазун, Васин и Рондон – в старте ЦСКА на игру с «Локомотивом»; у хозяев выйдут Пабло, Мухин и Камано

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 20-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

    ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

    • Матч пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – второе.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    27.02.2021 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 февраля 2021, 19:14

      Васин я в тебя верю, Локо с победой

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13743

      Dominator777 27 февраля 2021, 18:34

      Васин - в составе, голы - на привозе...ух-ух, но как-то так получается. Где же Фукс?

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