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    Главные новости дня. Роша будет готовиться к играм ФНЛ, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

    Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов».

    Вратарь «Тамбова» Чагров: «Оставаться в таком грязном месте нет смысла. Не представляю, какие игры затевает руководство клуба, привозя такое «усиление».

    Промес: «Сколько лет Ещенко? Думаю, 40 или 50».

    Набабкин рискует пропустить остаток сезона. Он не играет с августа.

    Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас».

    Роша переведен во вторую команду «Спартака». Он будет готовиться к матчам ФНЛ.

    «Тамбов» платит зимним новичкам от 12,5 до 50 тысяч рублей в месяц.

    Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

    Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Шахтер» сыграет с «Ромой», «МЮ» – с «Миланом» и другие пары.

    РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России на апрель.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2021 23:11
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