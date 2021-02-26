Главные новости дня. Роша будет готовиться к играм ФНЛ, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Журналист Егоров: «Промес с учетом бонусов суммарно обошелся «Спартаку» в 25 миллионов».

Вратарь «Тамбова» Чагров: «Оставаться в таком грязном месте нет смысла. Не представляю, какие игры затевает руководство клуба, привозя такое «усиление».

Промес: «Сколько лет Ещенко? Думаю, 40 или 50».

Набабкин рискует пропустить остаток сезона. Он не играет с августа.

Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас».

Роша переведен во вторую команду «Спартака». Он будет готовиться к матчам ФНЛ.

«Тамбов» платит зимним новичкам от 12,5 до 50 тысяч рублей в месяц.

Левандовски – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Шахтер» сыграет с «Ромой», «МЮ» – с «Миланом» и другие пары.

РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России на апрель.