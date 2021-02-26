Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

«Загреб» – хорошая команда. Знает свое место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном.

Мне нравится «Загреб». Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться?

Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И «Загреб» сильнее нас.

Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», – написал Уткин в телеграме.