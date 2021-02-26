Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

26 февраля 2021, 11:28
12

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

«Загреб» – хорошая команда. Знает свое место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном.

Мне нравится «Загреб». Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться?

Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И «Загреб» сильнее нас.

Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», – написал Уткин в телеграме.

  • «Краснодар» уступил «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
  • Впервые в своей истории клуб начал год с трех поражений подряд.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1614328342
Динамо Загреб и ФК Загреб - разные команды.
Ответить
SLADE2020
1614328904
Уткин прав. Тут все бесспорно. Очень жаль, что Галицкий отошел от своей первоначальной стратегии и стал покупать стариков в погоне за быстрыми результатами. Пошел на поводу у большей части болел.
Ответить
99-й
1614329148
там по всем позициям игроки интереснее и глупо было надеятся вообще на что-то. Ну нет у краснодара даже и близко нападающего уровня Петковича или распасовщика уровня Майера
Ответить
серега кашин
1614329210
на этот раз уткин абсолютно прав
Ответить
Давид59
1614337620
Грустно. Всё это было видно во время игры против сборной Сербии. Какая-то безнадёга.
Ответить
Ольгерт
1614343444
Предсказуемое поражение. красный дар проиграл задолго до жеребьевки. Следующее фиаско российского футбола - ЧЕ. Сборная та-же, тренер тот-же, результат будет тот-же, хорошо если третье место в группе получат.
Ответить
Вальдемар IV
1614349327
я думал это данила уткин там все бастует против клуба, а это актер из квартета И
Ответить
Hektor 84
1614508526
Утка в запое
Ответить
Hektor 84
1614508548
Или под наркотой
Ответить
PahaSpartak
1615318458
Какая редкая точность высказывания
Ответить
Главные новости
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
Вчера, 14:36
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+