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    Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

    «Загреб» – хорошая команда. Знает свое место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном.

    Мне нравится «Загреб». Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться?

    Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И «Загреб» сильнее нас.

    Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», – написал Уткин в телеграме.

    • «Краснодар» уступил «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
    • Впервые в своей истории клуб начал год с трех поражений подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5794

      серега кашин 24 минуты назад

      на этот раз уткин абсолютно прав

      2
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    • ...
      Рейтинг: +349

      99-й 25 минут назад

      там по всем позициям игроки интереснее и глупо было надеятся вообще на что-то. Ну нет у краснодара даже и близко нападающего уровня Петковича или распасовщика уровня Майера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      SLADE2020 29 минут назад

      Уткин прав. Тут все бесспорно. Очень жаль, что Галицкий отошел от своей первоначальной стратегии и стал покупать стариков в погоне за быстрыми результатами. Пошел на поводу у большей части болел.

      2
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      Рейтинг: +2271

      Fusballer 39 минут назад

      Динамо Загреб и ФК Загреб - разные команды.

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