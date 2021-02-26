Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).
«Загреб» – хорошая команда. Знает свое место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном.
Мне нравится «Загреб». Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться?
Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И «Загреб» сильнее нас.
Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», – написал Уткин в телеграме.
- «Краснодар» уступил «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
- Впервые в своей истории клуб начал год с трех поражений подряд.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина