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    Набабкин рискует пропустить остаток сезона. Он не играет с августа

    Фланговый защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил новую травму.

    С августа по январь он восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена, а теперь у него проблемы с паховым сухожилием.

    По информации Sport24, 34-летний футболист, скорее всего, не сыграет до конца сезона.

    Агент Набабкина Арсен Минасов подтвердил получение нового повреждения, но не назвал сроки восстановления своего клиента.

    «Повреждение действительно есть, но по срокам пока неизвестно. Посмотрим позже», – цитирует агента «СЭ».

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    Источник: Sport24

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