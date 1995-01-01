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    Вратарь «Тамбова» Чагров: «Оставаться в таком грязном месте нет смысла. Не представляю, какие игры затевает руководство клуба, привозя такое «усиление»

    Вратарь «Тамбова» Никита Чагров прокомментировал свою отзаявку. По его мнению, клуб поступил непорядочно.

    «Позвонил папа, говорит: «Прочитал, что тебя отзаявили». Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашeл сам на сайт РПЛ – так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: «Знал ещe неделю назад, но не говорил тебе». На моe место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с «Локомотивом», какой-то непонятный, из Белоруссии. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.

    Нас осталось всего три человека из взрослых – я, Сергей Рыжиков и Виталий Шахов плюс пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причeм у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: «Шанс будет». Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ, я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришeл бы на теорию в 14:00 и, видимо, узнал бы только там.

    Новый вратарь Родион Сямук? Он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе. Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трeх вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию.

    Стоит ли присмотреться к характеру матча, где сыграет Сямук? Думаю, это очевидно. Я искренне не понимаю, какие могут быть другие мотивы приглашения ещe одного вратаря, когда в комплекте есть три игрока на эту позицию на 11 оставшихся туров. А ещe мне непонятно, как РПЛ или РФС, которые участвовали в решении проблем «Тамбова», допустили ситуацию, при которой в клуб завозят игроков, которые не нужны для завершения сезона. Повторюсь, вратарская позиция укомплектована с начала сезона, три вратаря в строю, готовы играть. Руководство «Тамбова» бесцеремонно выбрасывает меня в день матча. Делает это непорядочно, в последние часы перед закрытием трансферного окна, то есть лишая меня возможности нормально трудоустроиться.

    Очевидно, что нужно разрывать контракт, забирать документы. Оставаться в таком грязном месте больше не имеет никакого смысла. Каждый день происходят вещи, которые ты не ожидаешь. Буду решать юридические вопросы и уходить», – сказал Чагров.

    • «Тамбов» идет в РПЛ последним.
    • Зимой клуб был близок к снятию с чемпионата России.
    • В РПЛ Чагров провел 1 матч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1610

      Nevsky_RU 56 секунд назад

      РПЛ она такая))

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      Рейтинг: +19278

      bset 36 минут назад

      Ну и зачем эту помойку спасать? Судя по таким решением, банкротство - это не случайное событие, а планомерные действия руководства. Видимо кто-то хотел себе перед закрытием клуба денег бюджетных в карман положить. Хорошо, что губернатор отказался спонсировать этих бездельников. А руководству РФС должно быть стыдно, что они таких балбесов содержат, пытаясь спасти свое лицо.

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      Рейтинг: +2257

      FENIX-SL > bset 30 минут назад

      уже давно не стыдно)
      это просто повторяется и будет повторяться, сам понимаешь
      хочешь футбол..включай чемпионат другой страны

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