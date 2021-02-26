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  • Вратарь «Тамбова» Чагров: «Оставаться в таком грязном месте нет смысла. Не представляю, какие игры затевает руководство клуба, привозя такое «усиление»

Вратарь «Тамбова» Чагров: «Оставаться в таком грязном месте нет смысла. Не представляю, какие игры затевает руководство клуба, привозя такое «усиление»

26 февраля 2021, 19:15
6

Вратарь «Тамбова» Никита Чагров прокомментировал свою отзаявку. По его мнению, клуб поступил непорядочно.

«Позвонил папа, говорит: «Прочитал, что тебя отзаявили». Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашeл сам на сайт РПЛ – так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: «Знал ещe неделю назад, но не говорил тебе». На моe место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с «Локомотивом», какой-то непонятный, из Белоруссии. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.

Нас осталось всего три человека из взрослых – я, Сергей Рыжиков и Виталий Шахов плюс пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причeм у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: «Шанс будет». Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ, я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришeл бы на теорию в 14:00 и, видимо, узнал бы только там.

Новый вратарь Родион Сямук? Он из белорусской лиги, толком не играл даже там, в основном выходил в первом дивизионе. Возрастной, по тренировкам видно, что он на порядок слабее всех трeх вратарей, которые есть у «Тамбова». Не представляю, какие игры затевает руководство «Тамбова», привозя такое «усиление» на полностью укомплектованную позицию.

Стоит ли присмотреться к характеру матча, где сыграет Сямук? Думаю, это очевидно. Я искренне не понимаю, какие могут быть другие мотивы приглашения ещe одного вратаря, когда в комплекте есть три игрока на эту позицию на 11 оставшихся туров. А ещe мне непонятно, как РПЛ или РФС, которые участвовали в решении проблем «Тамбова», допустили ситуацию, при которой в клуб завозят игроков, которые не нужны для завершения сезона. Повторюсь, вратарская позиция укомплектована с начала сезона, три вратаря в строю, готовы играть. Руководство «Тамбова» бесцеремонно выбрасывает меня в день матча. Делает это непорядочно, в последние часы перед закрытием трансферного окна, то есть лишая меня возможности нормально трудоустроиться.

Очевидно, что нужно разрывать контракт, забирать документы. Оставаться в таком грязном месте больше не имеет никакого смысла. Каждый день происходят вещи, которые ты не ожидаешь. Буду решать юридические вопросы и уходить», – сказал Чагров.

  • «Тамбов» идет в РПЛ последним.
  • Зимой клуб был близок к снятию с чемпионата России.
  • В РПЛ Чагров провел 1 матч.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Чагров Никита
Комментарии (6)
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Nevsky_RU
1614363201
РПЛ она такая))
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portero
1614364370
У нас не сажают тех кто хорошо осваивает (ну впрочем не только у нас) денюжку и делится с кем надо, а вот кто мало взял тот сидит, делиться нечем
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Sky Spartak
1614365379
Да уж...человек остался...надеялся...а его вот так выкинули...ГДЕ РФС !*??! И Правильно ,что сказал ПРАВДУ !!!
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Вомбат
1614367073
К этому интервью очень подошел позорный спектакль тамбовчан с тремя пропущенными за 10 минут мячами от никакущего Ротора.
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Ганнибал Лектор
1614367361
Кому РПЛ, а кому мать родная. Деньги можно тянуть даже из мертвого проекта. От буков, хотя бы. Какой был кэф на Ротор при счете 0-1? А на победу в два мяча? Клондайк...
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нейтральныйкакникто
1614381757
Это называется -завезли в Тамбов футбольных ШТРЕЙХБРЕКЕРОВ
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