Роша переведен во вторую команду «Спартака». Он будет готовиться к матчам ФНЛ

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал исключение из заявки команды на сезон нападающего Педро Роши.
«Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», – цитирует Фетисова «СЭ».
- «Спартак» отзаявил Рошу после подписания контракта с Квинси Промесом.
- Сообщается, что на игрока есть устойчивый интерес в Бразилии
- Москвичи купили Рошу в 2017 году. После трансфера в «Спартак» его арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
Источник: «Спорт-Экспресс»