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    Роша переведен во вторую команду «Спартака». Он будет готовиться к матчам ФНЛ

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал исключение из заявки команды на сезон нападающего Педро Роши.

    «Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», – цитирует Фетисова «СЭ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8947

      Литейный4 21 минуту назад

      Символ свиней Педро переведен во второй свинарник . Всё ради уголовника губошлепа Свинси Промяса. Стыдно. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      ПалкоВводецъ > Литейный4 12 минут назад

      Ему на замену Ананидзе с Де Зеувом притащат.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3434

      ziborock > ПалкоВводецъ 11 минут назад

      Ананидзе это Артемон?! В Спартаке таких нет!))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3434

      ziborock > Литейный4 9 минут назад

      Твои друганы переведены в секту Грозовского официально!))) Так что дёргай cвоего Дзюбу и к ним!))))

      -1
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