Роша переведен во вторую команду «Спартака». Он будет готовиться к матчам ФНЛ

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал исключение из заявки команды на сезон нападающего Педро Роши.

«Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», – цитирует Фетисова «СЭ».