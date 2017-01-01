«Спартак» отзаявил Рошу

Жаль, парень произвел очень хорошее впечатление на предсезонке, но, увы, лимит.
Как и ожидалось, нападающий Педро Роша исключен из заявки «Спартака» на сезон РПЛ. Это случилось после подписания контракта с Квинси Промесом.
На игрока есть устойчивый интерес в Бразилии. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата бразильца и долгий срок контракта – до 2023 года.
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году.
- После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.