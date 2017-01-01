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    «Спартак» отзаявил Рошу

    Как и ожидалось, нападающий Педро Роша исключен из заявки «Спартака» на сезон РПЛ. Это случилось после подписания контракта с Квинси Промесом.

    На игрока есть устойчивый интерес в Бразилии. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата бразильца и долгий срок контракта – до 2023 года.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году.
    • После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +26655

      oyabun 1 минуту назад

      Жаль, парень произвел очень хорошее впечатление на предсезонке, но, увы, лимит.

      0
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      Рейтинг: +6734

      Puddle 12 минут назад

      Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +20171

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Федунцы жгут! Такое впечатление, что контракты заключают с закрытыми глазами.

      0
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      Рейтинг: +20707

      Боцман59rus 17 минут назад

      Наигрывать его всю предсезонку и слить парня, обменяв на кота в мешке.... Кто то ещё ждёт от Спартака вменяемых действий и игры, точно не я

      2
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      Рейтинг: +9866

      paracetamol 28 минут назад

      Поменяли молодого на старье, пропитое и криминальное. Это свинарник!

      3
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      Рейтинг: +15779

      vladimir-7 32 минуты назад

      Какое препятствие, Федун заплатит Педро хорошую неустойку.

      2
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      Рейтинг: +23

      Теркчанин 39 минут назад

      ЭТО ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТСЯ ТО ТОВАЙИЩИ,КАК ТАК МОЖНО ТО?)))

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