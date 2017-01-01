«Спартак» отзаявил Рошу

Как и ожидалось, нападающий Педро Роша исключен из заявки «Спартака» на сезон РПЛ. Это случилось после подписания контракта с Квинси Промесом.

На игрока есть устойчивый интерес в Бразилии. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата бразильца и долгий срок контракта – до 2023 года.