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    Промес: «Сколько лет Ещенко? Думаю, 40 или 50»

    Игрока «Спартака» Квинси Промеса спросили про возраст защитника Андрея Ещенко. Они вместе брали РПЛ в сезоне-2016/17.

    «Нет, я еще не узнал, сколько лет Ещенко. Думаю, 40 или 50, не знаю», – сказал Промес.

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

    Промес – о Ещенко: «В шоке, что он продолжает играть»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14162

      derrik2000 10 минут назад

      Как в том анекдоте, где Чапаев взял невиданного им доселе осла за уши и заорал: "Петька! Смотри! Этому зайцу лет двести!"
      )))

      0
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      Рейтинг: +2257

      FENIX-SL 20 минут назад

      а играет на 60

      1
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      Рейтинг: -716

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 13 минут назад

      Играет на 60 твой дибил роналду

      1
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      Рейтинг: -1346

      Бoрат 1 час назад

      У Ещенко нет возраста , он как Кащей . Гыгыгы .

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