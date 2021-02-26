Промес: «Сколько лет Ещенко? Думаю, 40 или 50»

Игрока «Спартака» Квинси Промеса спросили про возраст защитника Андрея Ещенко. Они вместе брали РПЛ в сезоне-2016/17.

«Нет, я еще не узнал, сколько лет Ещенко. Думаю, 40 или 50, не знаю», – сказал Промес.

«Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.

Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Промес – о Ещенко: «В шоке, что он продолжает играть»