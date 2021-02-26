Промес: «Сколько лет Ещенко? Думаю, 40 или 50»

Игрока «Спартака» Квинси Промеса спросили про возраст защитника Андрея Ещенко. Они вместе брали РПЛ в сезоне-2016/17.
«Нет, я еще не узнал, сколько лет Ещенко. Думаю, 40 или 50, не знаю», – сказал Промес.
- «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
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Промес – о Ещенко: «В шоке, что он продолжает играть»
Источник: твиттер «Спартака»