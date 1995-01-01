Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Промес – о Ещенко: «В шоке, что он продолжает играть»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Андрее Ещенко.

    — В шоке ли вы, что Ещенко еще продолжает играть?

    — Да! Я не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня положительной энергией. Это очень важный игрок для «Спартака», я уважаю его. Молю бога, что смогу доиграть до тех же лет и буду излучать такую положительную энергию.

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да Андрюха, поди, и сам в ах*е, как так получилось.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2080

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Во Антоха, какие игроки у нас есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6460

      KPCCSPB > Иван Петров 1986 52 минуты назад

      Какие? Вы же громче всех орете, чтобы он на поле не выходил. Как и с Ребровым.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru