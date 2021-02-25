Промес – о Ещенко: «В шоке, что он продолжает играть»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Андрее Ещенко.
— В шоке ли вы, что Ещенко еще продолжает играть?
— Да! Я не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня положительной энергией. Это очень важный игрок для «Спартака», я уважаю его. Молю бога, что смогу доиграть до тех же лет и буду излучать такую положительную энергию.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Источник: «Спорт-Экспресс»