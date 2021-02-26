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    Тренер «Чайки» Ташуев: «Краснодар» плохо управляемый и неподготовленный. Мусаев исчерпал себя»

    Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев считает, что Мурад Мусаев не может больше ничего дать «Краснодару». Ташуев сам ранее работал в клубе Сергея Галицкого.

    «Сегодня уровень российского футбола ниже того, каким должен быть. Особенно в сравнении с вложенными финансами и инфраструктурой. А в «Краснодаре» в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра всe хуже и хуже. Видно, что команда плохо управляемая и неподготовленная. Тут всe просто. Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Это моe мнение.

    Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии… Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата – извините», – сказал Ташуев.

    • Накануне «Краснодар» вылетел из Лиги Европы.
    • Ташуев тренировал «Краснодар» в 2009-2010 годах.
    • Мусаев фактически руководит «Краснодаром» с 2018 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20204

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да там и черпать-то нечего, давно говорю, что это не тренер для Краснодара. Так же, как и Тедеско для Спартака, Семак для Зенита, Слуцкий для Рубина. У всех этих клубов амбиции выше крыши, а тренеров берут как для ФНЛ.

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      Рейтинг: +14162

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Ну, по Слуцкому как-то не соглашусь.
      Руководство Рубина хочет не просто команду построить, которая будет по результатам нашего чемпионата регулярно играть в еврокубках, но и такую команду, игру которой было бы очень интересно смотреть. А если на кого из игроков кто-то из толстосумов (даже по российским меркам) глаз положит, то продать его за как можно более высокую цену.
      Тоже вполне здравая позиция, отражающая нынешние реалии.
      А игру им Слуцкий довольно привлекательную ставит.

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      Рейтинг: +9892

      paracetamol 1 час назад

      Мусаев исчерпал себя...
      Это давно всем известно, кроме Галицкого.

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