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  • Тренер «Чайки» Ташуев: «Краснодар» плохо управляемый и неподготовленный. Мусаев исчерпал себя»

Тренер «Чайки» Ташуев: «Краснодар» плохо управляемый и неподготовленный. Мусаев исчерпал себя»

26 февраля 2021, 19:29
8

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев считает, что Мурад Мусаев не может больше ничего дать «Краснодару». Ташуев сам ранее работал в клубе Сергея Галицкого.

«Сегодня уровень российского футбола ниже того, каким должен быть. Особенно в сравнении с вложенными финансами и инфраструктурой. А в «Краснодаре» в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра всe хуже и хуже. Видно, что команда плохо управляемая и неподготовленная. Тут всe просто. Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Это моe мнение.

Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии… Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата – извините», – сказал Ташуев.

  • Накануне «Краснодар» вылетел из Лиги Европы.
  • Ташуев тренировал «Краснодар» в 2009-2010 годах.
  • Мусаев фактически руководит «Краснодаром» с 2018 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Краснодар Чайка Ташуев Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1614358796
Мусаев исчерпал себя... Это давно всем известно, кроме Галицкого.
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DOCTOR PENALTY
1614358947
Да там и черпать-то нечего, давно говорю, что это не тренер для Краснодара. Так же, как и Тедеско для Спартака, Семак для Зенита, Слуцкий для Рубина. У всех этих клубов амбиции выше крыши, а тренеров берут как для ФНЛ.
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erma
1614364049
А у нас кроме тренера "Чайки" есть какие-то другие мнения? Мусаев, конечно уже исчерпал себя, но это мог сказать и Капитан Очевидность.
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Кузьмич на трибуне
1614368620
Мусаев исчерпал себя, это не значит , что исчерпал доверие С.Н Галицкого. Видимо Сам мусаев ничего не решает. Он просто исполняет решения тренерского штаба.
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ySS
1614372775
Пришло время расстаться Арутюняну с учеником, пусть и своим, тренерского цеха. Это принесет пользу клубу и, надеюсь, самому ученику
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Hektor 84
1614508937
Ташуев тоже можно сказать и про тебя
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paracetamol
1615368429
Мусаев исчерпал себя. - Это все знают, но никто ничего не делает!
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