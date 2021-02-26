Тренер «Чайки» Ташуев: «Краснодар» плохо управляемый и неподготовленный. Мусаев исчерпал себя»

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев считает, что Мурад Мусаев не может больше ничего дать «Краснодару». Ташуев сам ранее работал в клубе Сергея Галицкого.

«Сегодня уровень российского футбола ниже того, каким должен быть. Особенно в сравнении с вложенными финансами и инфраструктурой. А в «Краснодаре» в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра всe хуже и хуже. Видно, что команда плохо управляемая и неподготовленная. Тут всe просто. Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Это моe мнение.

Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии… Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата – извините», – сказал Ташуев.