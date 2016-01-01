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    Рыжиков и Карапузов – в старте «Тамбова» на матч с «Ротором»; Шомко, Песегов и Понсе сыграют у волгоградцев

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ротора» на матч 20-го тура чемпионата России.

    «Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Минаев.

    «Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин, Байрыев, Кожемякин, Алейник, Песегов, Макаров, Серченков, Давиташвили, Понсе.

    • Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 13-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4536

      BarStep 31 минуту назад

      Ну и кто здесь в Тамбове присутствует от арендодателей?

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