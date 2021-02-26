Рыжиков и Карапузов – в старте «Тамбова» на матч с «Ротором»; Шомко, Песегов и Понсе сыграют у волгоградцев

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ротора» на матч 20-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Минаев.
«Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин, Байрыев, Кожемякин, Алейник, Песегов, Макаров, Серченков, Давиташвили, Понсе.
- Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 13-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ