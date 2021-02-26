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  • Рыжиков и Карапузов – в старте «Тамбова» на матч с «Ротором»; Шомко, Песегов и Понсе сыграют у волгоградцев

Рыжиков и Карапузов – в старте «Тамбова» на матч с «Ротором»; Шомко, Песегов и Понсе сыграют у волгоградцев

26 февраля 2021, 18:26
3

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ротора» на матч 20-го тура чемпионата России.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Минаев.

«Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин, Байрыев, Кожемякин, Алейник, Песегов, Макаров, Серченков, Давиташвили, Понсе.

  • Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене».
  • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
  • «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» – 13-е.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Ротор
Комментарии (3)
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BarStep
1614354098
Ну и кто здесь в Тамбове присутствует от арендодателей?
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BlackMurderDeco
1614357681
Где все грузины у ротора?))) я уже привык , что у них полсостава грузины) странно, а счет еще 0-0 Волгоградцы должны уже проигрывать
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BlackMurderDeco
1614358467
А нет все нормально Тамбов ведет 1-0
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