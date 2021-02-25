«Ростов» и «Уфа» обменяли Плиева на Фольмера

«Ростов» и «Уфа» совершили обмен игроками в последний день зимнего трансферного окна.
Из донского клуба в башкирский перешел защитник Константин Плиев, в обратном направлении – хавбек Кирилл Фольмер.
- «Уфа» подписала полноценный контракт с Плиевым, который первую часть сезона провел в команде на правах аренды.
- Фольмер заключил с «Ростовом» соглашение, рассчитанное на пять лет.
Кирилл Фольмер – игрок «Ростова», Константин Плиев – «Уфы»Между «Ростовом» и «Уфой» состоялся обмен футболистами.https://t.co/45amw8U5Jd pic.twitter.com/xkhOWeiVH3— Football Club Rostov (@rostovfc) February 25, 2021
Между «Ростовом» и «Уфой» состоялся обмен игрокамиПлиев подписал полноценный контракт с «Уфой». Осенью он был арендован «Уфой» и провел 10 матчей. Фольмер с 2019-го года являлся игроком «Уфы» и провел 15 матчей. 21-летний хавбек продолжит карьеру в «Ростове». pic.twitter.com/XKKqxu6jqH— ФК УФА (@UfaFc) February 25, 2021