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    «Ростов» и «Уфа» обменяли Плиева на Фольмера

    «Ростов» и «Уфа» совершили обмен игроками в последний день зимнего трансферного окна.

    Из донского клуба в башкирский перешел защитник Константин Плиев, в обратном направлении – хавбек Кирилл Фольмер.

    • «Уфа» подписала полноценный контракт с Плиевым, который первую часть сезона провел в команде на правах аренды.
    • Фольмер заключил с «Ростовом» соглашение, рассчитанное на пять лет.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    25.02.2021 23:38
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