«Ростов» и «Уфа» обменяли Плиева на Фольмера

«Ростов» и «Уфа» совершили обмен игроками в последний день зимнего трансферного окна.

Из донского клуба в башкирский перешел защитник Константин Плиев, в обратном направлении – хавбек Кирилл Фольмер.

«Уфа» подписала полноценный контракт с Плиевым, который первую часть сезона провел в команде на правах аренды.

Фольмер заключил с «Ростовом» соглашение, рассчитанное на пять лет.

Кирилл Фольмер – игрок «Ростова», Константин Плиев – «Уфы»Между «Ростовом» и «Уфой» состоялся обмен футболистами.https://t.co/45amw8U5Jd pic.twitter.com/xkhOWeiVH3 — Football Club Rostov (@rostovfc) February 25, 2021