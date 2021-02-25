«Ростов» и «Уфа» обменяли Плиева на Фольмера

«Ростов» и «Уфа» совершили обмен игроками в последний день зимнего трансферного окна.
Из донского клуба в башкирский перешел защитник Константин Плиев, в обратном направлении – хавбек Кирилл Фольмер.
- «Уфа» подписала полноценный контракт с Плиевым, который первую часть сезона провел в команде на правах аренды.
- Фольмер заключил с «Ростовом» соглашение, рассчитанное на пять лет.
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Источник: Официальный сайт «Ростова»