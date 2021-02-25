Лига Европы. «Шахтер», «Арсенал» и «Аякс» вышли в 1/8 финала, «Наполи» вылетел

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» еще раз победил «Маккаби» из Тель-Авива и вышел в следующий раунд турнира.

Также дальше прошел «Аякс», обыгравший в обеих встречах «Лилль».

«Арсенал» едва не вылетел из-за правила гостевого гола, но дубль Пьера-Эмерика Обамеянга спас лондонцев в противостоянии с «Бенфикой».

«Наполи» после гостевого поражения от «Гранады» дома выиграл, но все равно выбыл из ЛЕ.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Шахтер (Украина) – Маккаби (Израиль) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мораес (с пенальти), 67.

Первый матч: 2:0.

Наполи (Италия) – Гранада (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Зелински, 3; 1:1 – Монторо, 25; 2:1 – Руис, 59.

Первый матч: 0:2.

Аякс (Нидерланды) – Лилль (Франция) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Классен, 15; 1:1 – Язиджи (с пенальти), 78; 2:1 – Нерес, 88.

Первый матч: 2:1

Арсенал (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 21; 1:1 – Гонсалвеш, 43; 1:2 – Рафа, 61; 2:2 – Тирни, 67; 3:2 – Обамеянг, 87.

Первый матч: 1:1.

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