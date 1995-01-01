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    Лига Европы. «Шахтер», «Арсенал» и «Аякс» вышли в 1/8 финала, «Наполи» вылетел

    Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    «Шахтер» еще раз победил «Маккаби» из Тель-Авива и вышел в следующий раунд турнира.

    Также дальше прошел «Аякс», обыгравший в обеих встречах «Лилль».

    «Арсенал» едва не вылетел из-за правила гостевого гола, но дубль Пьера-Эмерика Обамеянга спас лондонцев в противостоянии с «Бенфикой».

    «Наполи» после гостевого поражения от «Гранады» дома выиграл, но все равно выбыл из ЛЕ.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

    Шахтер (Украина) – Маккаби (Израиль) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мораес (с пенальти), 67.

    Первый матч: 2:0.

    Наполи (Италия) – Гранада (Испания) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Зелински, 3; 1:1 – Монторо, 25; 2:1 – Руис, 59.

    Первый матч: 0:2.

    Аякс (Нидерланды) – Лилль (Франция) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Классен, 15; 1:1 – Язиджи (с пенальти), 78; 2:1 – Нерес, 88.

    Первый матч: 2:1

    Арсенал (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 21; 1:1 – Гонсалвеш, 43; 1:2 – Рафа, 61; 2:2 – Тирни, 67; 3:2 – Обамеянг, 87.

    Первый матч: 1:1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6847

      Puddle 35 минут назад

      Всем вышедшем в следующий этап стыдно за Сраптак! Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8356

      Hektor 84 > Puddle 22 минуты назад

      За падалей еще больше стыдно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6847

      Puddle > Hektor 84 8 минут назад

      сам дурак! Гы-гы-гы!

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