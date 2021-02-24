Акинфеев: «Повезло, что попал в ЦСКА во времена Гинера. Надеюсь, эта эпоха будет продолжаться»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о вкладе в клуб президента Евгения Гинера.

«Мне повезло, я очень счастлив, что попал в коллектив во времена Гинера и ощутил те победы, которые у нас были, ту радость от футбола и те эмоции, о которых, наверное, не каждый футболист может рассказать и передать через камеру.

Я очень счастлив, что попал в эту эпоху. Надеюсь, что она еще будет продолжаться. Я надеюсь, что нас ждут новые победы с нашим президентом», – сказал Акинфеев.