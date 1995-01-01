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    Акинфеев: «Повезло, что попал в ЦСКА во времена Гинера. Надеюсь, эта эпоха будет продолжаться»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о вкладе в клуб президента Евгения Гинера.

    «Мне повезло, я очень счастлив, что попал в коллектив во времена Гинера и ощутил те победы, которые у нас были, ту радость от футбола и те эмоции, о которых, наверное, не каждый футболист может рассказать и передать через камеру.

    Я очень счастлив, что попал в эту эпоху. Надеюсь, что она еще будет продолжаться. Я надеюсь, что нас ждут новые победы с нашим президентом», – сказал Акинфеев.

    • Гинер начал работу в ЦСКА больше 20 лет назад.
    • Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России и взял Кубок УЕФА,

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15779

      vladimir-7 2 минуты назад

      Все в ПФК ЦСКА даже не сомневаются, что новые победы команды
      с Е.Л. Гинером будут продолжаться, с ним другого просто быть не может.

      0
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      Рейтинг: +20171

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Гинер в нашем футболе мощная фигура. Переоцененный Слуцкий как только вышел из-под его "крыши", ничего серьёзного не добился.

      0
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