Акинфеев: «Повезло, что попал в ЦСКА во времена Гинера. Надеюсь, эта эпоха будет продолжаться»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о вкладе в клуб президента Евгения Гинера.
«Мне повезло, я очень счастлив, что попал в коллектив во времена Гинера и ощутил те победы, которые у нас были, ту радость от футбола и те эмоции, о которых, наверное, не каждый футболист может рассказать и передать через камеру.
Я очень счастлив, что попал в эту эпоху. Надеюсь, что она еще будет продолжаться. Я надеюсь, что нас ждут новые победы с нашим президентом», – сказал Акинфеев.
- Гинер начал работу в ЦСКА больше 20 лет назад.
- Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России и взял Кубок УЕФА,
Источник: ютуб-канал ЦСКА