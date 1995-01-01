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    Холанд – о Левандовски: «Сумасшедший. Забиваю гол, а он в ответ буднично кладет хет-трик»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о форварде «Баварии» Роберте Левандовски.

    «Этот мужик сумасшедший. Он реально сумасшедший. Забивая гол, я лишь подбираюсь к нему на мяч ближе. А он в ответ кладет хет-трик, причем делает это буднично. То, что он делает – это невероятно.

    Я многому научился у него. У него невероятная техника, отлаженная комбинационная игра. Смотрю каждую игру «Баварии» и в целом учусь многому у этой команды. Фантастическая команда! В «Баварии» всегда знают, где находится Левандовски. Это впечатляет», – сказал Холанд.

    • Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Поляк обогнал Рауля.
    • Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии ФИФА.
    • УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20.

    Лукаку: «Левандовски – лучший футболист мира. Настоящий профессионал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viaplay Fotball

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