Холанд – о Левандовски: «Сумасшедший. Забиваю гол, а он в ответ буднично кладет хет-трик»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о форварде «Баварии» Роберте Левандовски.

«Этот мужик сумасшедший. Он реально сумасшедший. Забивая гол, я лишь подбираюсь к нему на мяч ближе. А он в ответ кладет хет-трик, причем делает это буднично. То, что он делает – это невероятно.

Я многому научился у него. У него невероятная техника, отлаженная комбинационная игра. Смотрю каждую игру «Баварии» и в целом учусь многому у этой команды. Фантастическая команда! В «Баварии» всегда знают, где находится Левандовски. Это впечатляет», – сказал Холанд.

Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Поляк обогнал Рауля.

Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии ФИФА.

УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20.

Лукаку: «Левандовски – лучший футболист мира. Настоящий профессионал»