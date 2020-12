Левандовски – обладатель премии The Best. Его признали лучшим футболистом 2020 года

ФИФА признала нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком по итогам 2020 года.

Поляк получил награду The Best, на которую также претендовали Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионель Месси из «Барселоны».

В этом году Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне форвард забил 55 мячей и сделал десять ассистов в 47 играх только на клубном уровне. В нынешней кампании он уже отличился 18 голами и пятью результативными передачами в 17 матчах.

He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!@FCBayern | @LaczyNasPilka pic.twitter.com/TK34hTXcsS