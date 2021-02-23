Семак – об иске ФНС: «Немного фантазии, и новость состряпана. Как раз к новому закону о клевете»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об иске к нему со стороны Федеральной налоговой службы.

«Пример работы прессы: вместо достоверной информации – разные телеграмные сплетни. Почувствуйте разницу. Немного фантазии, и новость состряпана. Как раз, кстати, к новому закону о клевете. Нет никого иска к Сергею Семаку», — написал Семак в сториз инстаграма.