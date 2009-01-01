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    Семак – об иске ФНС: «Немного фантазии, и новость состряпана. Как раз к новому закону о клевете»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об иске к нему со стороны Федеральной налоговой службы.

    «Пример работы прессы: вместо достоверной информации – разные телеграмные сплетни. Почувствуйте разницу. Немного фантазии, и новость состряпана. Как раз, кстати, к новому закону о клевете. Нет никого иска к Сергею Семаку», — написал Семак в сториз инстаграма.

    • В одном из телеграм-каналов сообщалось, что ФНС через суд пытается взыскать 97 тысяч рублей с петербургского ресторана «Сад», одним из владельцев которого является Семак.
    • Заведение получало финансовые средства от государства в качестве госпомощи во время пандемии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20669

      Боцман59rus 24 секунды назад

      Ну врать, представлять факты в выгодном тебе свете ты научился и делаешь это не хуже представителей СМИ.
      Питерские болельщики, из за огромного количества лапши на ушах, испытывают огромные проблемы со слухом.

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      Рейтинг: +4419

      Давид59 1 час назад

      Пойду посмотрю что это за "сад". Одену клубный шарфик. Может скидку дадут

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      Рейтинг: +15733

      vladimir-7 > Давид59 5 минут назад

      Сходи, но учти, там в тени фруктового сада, могут и пи***лей накидать.

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