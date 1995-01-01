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    Исполком РФС обсудит перенос матчей 1/4 финала Кубка России на апрель

    Матчи 1/4 финала Кубка России могут быть перенесены на 7-8 апреля, сообщает пресс-служба РФС в телеграме.

    «Состоялись 7 из 8 матчей 1/8 финала Кубка России. Встречу между «Уфой» и «Уралом» перенесли на 3 марта решением совместной комиссии по проведению матчей Кубка.

    Также комиссия предложила Исполкому РФС перенести проведение четвертьфиналов на 7-8 апреля. Этот вопрос рассмотрят 26 февраля на Исполкоме РФС. По регламенту жеребьeвка 1/4 финала Кубка России пройдeт в течение 3-х дней после 3 марта», – сообщила пресс-служба РФС.

    • Ранее РФС перенес матч между «Уфой» и «Уралом» с 22 февраля на 3 марта из-за низкой температуры.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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