Исполком РФС обсудит перенос матчей 1/4 финала Кубка России на апрель

Матчи 1/4 финала Кубка России могут быть перенесены на 7-8 апреля, сообщает пресс-служба РФС в телеграме.

«Состоялись 7 из 8 матчей 1/8 финала Кубка России. Встречу между «Уфой» и «Уралом» перенесли на 3 марта решением совместной комиссии по проведению матчей Кубка.

Также комиссия предложила Исполкому РФС перенести проведение четвертьфиналов на 7-8 апреля. Этот вопрос рассмотрят 26 февраля на Исполкоме РФС. По регламенту жеребьeвка 1/4 финала Кубка России пройдeт в течение 3-х дней после 3 марта», – сообщила пресс-служба РФС.