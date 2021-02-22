«Крылья Советов» подписали Ефремова, Аимбетова и Прищепу

«Крылья Советов» объявили о переходе сразу трех футболистов.
Новичками самарской команды стали Дмитрий Ефремов, Абат Аимбетов и Дмитрий Прищепа.
- Ефремов – 25-летний полузащитник, перешел из «Урала».
- Аимбетов – 25-летний нападающий, перешел из «Кайрата».
- Прищепа – 19-летний защитник, перешел из «Минска».
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Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»