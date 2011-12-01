«Крылья Советов» подписали Ефремова, Аимбетова и Прищепу

Короче не подписал, а подобрал хлам
«Крылья Советов» объявили о переходе сразу трех футболистов.
Новичками самарской команды стали Дмитрий Ефремов, Абат Аимбетов и Дмитрий Прищепа.
- Ефремов – 25-летний полузащитник, перешел из «Урала».
- Аимбетов – 25-летний нападающий, перешел из «Кайрата».
- Прищепа – 19-летний защитник, перешел из «Минска».
Дмитрий Ефремов – игрок «Крыльев»https://t.co/lGsRz1EN26— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2021
Абат Аймбетов подписал контракт с «Крыльями»https://t.co/35obQMtk0t— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2021
Дмитрий Прищепа стал игроком «Крыльев»https://t.co/idkZ1yDvS0— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2021