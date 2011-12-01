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    «Крылья Советов» подписали Ефремова, Аимбетова и Прищепу

    «Крылья Советов» объявили о переходе сразу трех футболистов.

    Новичками самарской команды стали Дмитрий Ефремов, Абат Аимбетов и Дмитрий Прищепа.

    • Ефремов – 25-летний полузащитник, перешел из «Урала».
    • Аимбетов – 25-летний нападающий, перешел из «Кайрата».
    • Прищепа – 19-летний защитник, перешел из «Минска».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11308

      Skull_Boy 1 час назад

      Короче не подписал, а подобрал хлам

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