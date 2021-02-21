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  • Кубок России. «Ахмат» победил «Ростов», больше 40 минут играя в меньшинстве

Кубок России. «Ахмат» победил «Ростов», больше 40 минут играя в меньшинстве

21 февраля 2021, 21:29
24

«Ростов» уступил «Ахмату» с минимальным счетом (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Грозненский клуб впервые с ноября 2020 года одержал победу в официальном матче.

«Ахмат» открыл счет на 19-й минуте после гола Бернарда Бериши с пенальти. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.

На 82-й минуте полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.

Кубок России. 1/8 финала

Ростов – Ахмат – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 19.

Удаления: нет – Ненахов (вторая ж.к.), 47.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Ростов Ахмат
Комментарии (24)
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nominum
1613932231
Ну вот и "Ростов" пополнил списки "лидеров" нашего футбола: Зенит, Спартак, Краснодар и мы. Приятная компания на помойке.
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knikos
1613932245
Охренеть ! просрать такой матч ...
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portero
1613932382
Ахмату сегодня сильно повезло, Норман анти герой и пеналь в свои привез, и в чужие плохо пробил... ну как бы и другие своё не забили..
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vladimir-7
1613932387
Ахмат Талалаева поздравляю с победой и выходом в следующий этап.
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evgevg13
1613933164
К сожалению Норман "сделал" игру... А Ростов подтвердил, что с более сильными командами играет лучше , что со слабыми.
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ростов 100/100
1613933572
Играли не плохо, даже можно сказать хорошо, НО, забить гол не смогли. Конечно обидно. но переживём. Главное что бы так играли в чемпионате, только с голами.
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borat_ik
1613936211
вообще не актуально стыдно за спортыг гы-гы-ыг
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Krossmen73
1613966659
Жаль ростовчан...жаль.При в общем то выигрышном матче проиграть нужно было умудриться.Что южанам с блеском и удалось.Ладно.Не расстраиваться.Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате и хорошо его завершить.Для этого у Карпина и Ко всё есть.Удачи!!!
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RJM555
1613976504
Мои поздравления Ахмату, а карпин пусть песни поет с женой и рекламирует ее
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Просто-333
1613978451
Жаль... играли хорошо. С реализацией проблемы. Да и Норман был в "ударе".
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