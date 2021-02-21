Кубок России. «Ахмат» победил «Ростов», больше 40 минут играя в меньшинстве

«Ростов» уступил «Ахмату» с минимальным счетом (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Грозненский клуб впервые с ноября 2020 года одержал победу в официальном матче.
«Ахмат» открыл счет на 19-й минуте после гола Бернарда Бериши с пенальти. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.
На 82-й минуте полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.
Кубок России. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 19.
Удаления: нет – Ненахов (вторая ж.к.), 47.
Источник: Бомбардир.ру