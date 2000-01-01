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    Кубок России. «Ахмат» победил «Ростов», больше 40 минут играя в меньшинстве

    «Ростов» уступил «Ахмату» с минимальным счетом (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России. Грозненский клуб впервые с ноября 2020 года одержал победу в официальном матче.

    «Ахмат» открыл счет на 19-й минуте после гола Бернарда Бериши с пенальти. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.

    На 82-й минуте полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.

    Кубок России. 1/8 финала

    Ростов – Ахмат – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 19.

    Удаления: нет – Ненахов (вторая ж.к.), 47.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии21
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      Рейтинг: +20

      borat_ik 3 минуты назад

      вообще не актуально
      стыдно за спортыг
      гы-гы-ыг

      0
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      Рейтинг: +2958

      Axe111 29 минут назад

      Позорище

      0
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      Рейтинг: +6624

      GoLenaStop 44 минуты назад

      Норманный итог, Ростсельмашу явно кубок не нужен, - в ЛЕ по таблице.
      Пасиба за игру командам, удов!!!, - ставка отлично прошла, как и планировалось!
      ВСЕМ УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!!!

      0
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      Рейтинг: +11448

      JTherry > GoLenaStop 1 минуту назад

      в следующем году в ЛЕ пройдет только победитель Кубка РФ, со второго места - в ЛЧ в квалификацию, 3-4 места - Лигу конференций тоже в квалификацию...

      0
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      Рейтинг: +703

      Andrew01 46 минут назад

      После вылета еще и Ростова кубок смотреть вообще неинтересно, только финал если будет Локо-ЦСКА, любые другие команды в финале это будет дыр-дыр максимально закрытый до первой ошибки

      0
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      Рейтинг: +749

      Вальдемар IV > Andrew01 40 минут назад

      выиграет фарм газпрома

      0
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      Рейтинг: +259

      ростов 100/100 47 минут назад

      Играли не плохо, даже можно сказать хорошо, НО, забить гол не смогли. Конечно обидно. но переживём. Главное что бы так играли в чемпионате, только с голами.

      3
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      Рейтинг: +346

      Riot Zero 52 минуты назад

      А Норманну н.е.х.у.й. бить пенальти, это не его. Второй или даже третий раз бьёт пенку и всё во вратаря.

      3
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      Рейтинг: +42503

      MaxRnD > Riot Zero 1 минуту назад

      По хорошему должен был пробить Полоз. Как нап, он конечно нулевой, но пенали бьёт на удивление чётко

      0
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      Рейтинг: +1794

      evgevg13 53 минуты назад

      К сожалению Норман "сделал" игру... А Ростов подтвердил, что с более сильными командами играет лучше , что со слабыми.

      2
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      Рейтинг: +346

      Riot Zero 55 минут назад

      За то, Ростов баблинского на ставке срубил.

      1
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      Рейтинг: +11448

      JTherry 58 минут назад

      команды, которые казались перед матчами за 1/8 Кубка РФ фаворитами, вылетели с треском... с Карпиным понятно, ему, по его словам, "трофеи не нужны")) а вот что с другими клубами стряслось?

      1
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      Рейтинг: +14142

      derrik2000 1 час назад

      Смотреть удалось только второй тайм.
      Ростов - как-то уныленько и однообразненько в атаке.
      О не забитом пенальти писать не буду.

      1
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      Рейтинг: +1098

      nominum > derrik2000 58 минут назад

      После первого тайма статистика ударов: Ростов 7(2), Ахмат- 3(3). Мне надо было тоже не смотреть. )))

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