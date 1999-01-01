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    Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет команды из Кубка России от «Арсенала» (1:2). Чех убежден, что зенитовцы возьмут РПЛ.

    «Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается.

    Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать – это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждeм чемпионство, оно-то точно никуда не денется», – считает Петржела.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • 27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».
    • «Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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