Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет команды из Кубка России от «Арсенала» (1:2). Чех убежден, что зенитовцы возьмут РПЛ.

«Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается.

Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать – это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждeм чемпионство, оно-то точно никуда не денется», – считает Петржела.