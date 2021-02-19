Шварц: «Динамо» хорошо подготовилось к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком». Немец считает подготовку хорошей.

«Мы ожидаем очень интенсивной игры, считаю, что мы хорошо провели подготовку, четыре недели интенсивно тренировались. Завтра ожидаем такой же игры.

У меня прекрасный преподаватель русского языка. Я активно занимаюсь изучением русского», – добавил Шварц.