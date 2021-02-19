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    Шварц: «Динамо» хорошо подготовилось к матчу со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком». Немец считает подготовку хорошей.

    «Мы ожидаем очень интенсивной игры, считаю, что мы хорошо провели подготовку, четыре недели интенсивно тренировались. Завтра ожидаем такой же игры.

    У меня прекрасный преподаватель русского языка. Я активно занимаюсь изучением русского», – добавил Шварц.

    • Кубковое дерби состоится завтра, 20 февраля.
    • Игра в чемпионате в этом сезоне между командами завершилась вничью (1:1).
    • В РПЛ «Спартак» идет на 3 позиции выше «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20603

      Боцман59rus 2 часа назад

      В футбол играть собрались или ЕГЭ по русскому сдавать

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