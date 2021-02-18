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  • Семак – о старте в Кубке с 1/8 финала: «Нам немного разгрузили календарь, это хорошо»

Семак – о старте в Кубке с 1/8 финала: «Нам немного разгрузили календарь, это хорошо»

18 февраля 2021, 18:18
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил изменения в формате Кубка России.

— Как вы относитесь к тому, что клубы, участвовавшие в еврокубках, подключаются к розыгрышу Кубка России на стадии 1/8 финала?

— Для нас это хорошо, потому что у нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат.

Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят. В этом, конечно, для нас большой плюс — нам немного разгрузили календарь, и мы готовы играть.

Для команд, которые стартуют раньше, наверное, это не очень хорошая идея. Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо.

Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный.

  • В субботу, 20 февраля, «Зенит» примет «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России.
  • Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1613662061
С Лацио очко взяли единственное, спасибо новому формату кубка, разгрузили покорителей Европы. Сочувствую болельщикам Зенита, такую ахинею даже Кононов не нес
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Павелий
1613662530
Вам уже и судей в РПЛ, и админресурс, и самый большой бюджет в РПЛ, и стадион с крышей, и фарм-клубы... А всё мало? Надо ещё и календарь попроще?
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Plyash
1613667200
Такие "разгрузки" почему-то характерны только для России,в Европе такого и близко нет.
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Ганнибал Лектор
1613746840
Странное решение, но оно правильное
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portero
1613835136
Зенит надо разгрузить от Семака и кучи никчемных тренеров, а еще несколько сотен управленцев убрать. Игры нет у команды и тренера нет.
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вальтер 79
1613852284
сережа дебилойд конечно редкостный в англии в 3 раза больше матчей и никто не скулит
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