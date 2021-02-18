Семак – о старте в Кубке с 1/8 финала: «Нам немного разгрузили календарь, это хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил изменения в формате Кубка России.

— Как вы относитесь к тому, что клубы, участвовавшие в еврокубках, подключаются к розыгрышу Кубка России на стадии 1/8 финала?

— Для нас это хорошо, потому что у нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат.

Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят. В этом, конечно, для нас большой плюс — нам немного разгрузили календарь, и мы готовы играть.

Для команд, которые стартуют раньше, наверное, это не очень хорошая идея. Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо.

Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный.