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    Кверквелия получает в «Роторе» 12,5 миллиона рублей в месяц. 95,5% зарплаты обеспечивает «Локомотив»

    Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл детали арендного соглашения «Ротора» и «Локомотива» по защитнику Соломону Кверквелии. Более чем 90 процентов зарплаты грузина обеспечивает московский клуб.

    «Согласно контракту, зарплата Кверквелии в «Локо» – 1,7 миллиона евро в год. В рублях это чуть больше 151 миллионов по нынешнему курсу. Таким образом в месяц Соломон получает 12 с половиной миллионов рублей.

    В «Роторе» игрок официально получает 575 000 рублей, остальную зарплату (порядка 12 миллионов ежемесячно) платит «Локомотив». Таким образом в настоящий момент железнодорожники выплачивают игроку, выступающему за другой клуб 95,5 процентов его зарплаты. Ну или 145 миллионов рублей в год», – написал источник.

    • Кверквелия должен вернуться в «Локомотив» летом.
    • В сезоне РПЛ грузин провел 11 матчей.
    • Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2189

      Fusballer 18 минут назад

      Кошмар. 145 миллионов рублей в год - ни в какие ворота уже не лезут эти зарплаты. Что он делает на эти деньги? Целая команда лучших футболистов мира не заслуживает таких денег. Эти клоуны в лучшем случае на донатах должны жить.
      575 000 рублей - в месяц - и этих денег много. 50 000 - в самый раз.

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      Рейтинг: +2957

      Axe111 1 час назад

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