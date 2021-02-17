Кверквелия получает в «Роторе» 12,5 миллиона рублей в месяц. 95,5% зарплаты обеспечивает «Локомотив»

Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл детали арендного соглашения «Ротора» и «Локомотива» по защитнику Соломону Кверквелии. Более чем 90 процентов зарплаты грузина обеспечивает московский клуб.

«Согласно контракту, зарплата Кверквелии в «Локо» – 1,7 миллиона евро в год. В рублях это чуть больше 151 миллионов по нынешнему курсу. Таким образом в месяц Соломон получает 12 с половиной миллионов рублей.

В «Роторе» игрок официально получает 575 000 рублей, остальную зарплату (порядка 12 миллионов ежемесячно) платит «Локомотив». Таким образом в настоящий момент железнодорожники выплачивают игроку, выступающему за другой клуб 95,5 процентов его зарплаты. Ну или 145 миллионов рублей в год», – написал источник.