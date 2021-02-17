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  • Кверквелия получает в «Роторе» 12,5 миллиона рублей в месяц. 95,5% зарплаты обеспечивает «Локомотив»

Кверквелия получает в «Роторе» 12,5 миллиона рублей в месяц. 95,5% зарплаты обеспечивает «Локомотив»

17 февраля 2021, 20:29
8

Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл детали арендного соглашения «Ротора» и «Локомотива» по защитнику Соломону Кверквелии. Более чем 90 процентов зарплаты грузина обеспечивает московский клуб.

«Согласно контракту, зарплата Кверквелии в «Локо» – 1,7 миллиона евро в год. В рублях это чуть больше 151 миллионов по нынешнему курсу. Таким образом в месяц Соломон получает 12 с половиной миллионов рублей.

В «Роторе» игрок официально получает 575 000 рублей, остальную зарплату (порядка 12 миллионов ежемесячно) платит «Локомотив». Таким образом в настоящий момент железнодорожники выплачивают игроку, выступающему за другой клуб 95,5 процентов его зарплаты. Ну или 145 миллионов рублей в год», – написал источник.

  • Кверквелия должен вернуться в «Локомотив» летом.
  • В сезоне РПЛ грузин провел 11 матчей.
  • Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ротор Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (8)
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Axe111
1613585469
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Fusballer
1613589259
Кошмар. 145 миллионов рублей в год - ни в какие ворота уже не лезут эти зарплаты. Что он делает на эти деньги? Целая команда лучших футболистов мира не заслуживает таких денег. Эти клоуны в лучшем случае на донатах должны жить. 575 000 рублей - в месяц - и этих денег много. 50 000 - в самый раз.
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АКС-74У
1613592414
В то время, когда Министерство путей сообщения выбрасывает на ветер такие деньги, Тамбов вынужден сниматься с чемпионата!
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Oldtrafford83
1613622043
Кверквелия, ах..еть Кверквелия получает 12.5 млн в месяц, мне кажется собственник нашего холдинга получает меньше,это конечно жесть,нужно закрывать РПЛ!!!)
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isakkobelini
1613628279
Когда же уже лопнет этот денежный пузырь
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