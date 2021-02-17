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    Мбаппе – Альбе: «На улице я тебя убью»

    Между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и защитником «Барселоны» Жорди Альбой произошел конфликт во время первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Их диалог попал в трансляцию телеканала Movistar.

    В одном из эпизодов защитник «Барселоны» Серджиньо Дест жестко сфолил на Килиане Мбаппе, после чего извинился перед французом. Нападающий «ПСЖ» ответил: «Не трогай меня».

    За Деста заступился его одноклубник Жорди Альба: «Он попросил у тебя прощения, будь проще». Мбаппе в ответ на это произнес: «На улице я убью тебя».

    Тогда в диалог Мбаппе и Альбы вмешался защитник «Барсы» Жерар Пике: «Кого ты собрался убить?» Французский форвард повторил свою фразу в адрес Альбы: «На улице я тебя убью».

    • «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.
    • Ответный матч состоится 10 марта в Париже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +6349

      Puddle 24 минуты назад

      Петухи конфликтуют между собой. Не вмешиваемся, расходимся.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +739

      Хейтер Аларм > Puddle 20 минут назад

      заметь: большинство футболистов - неотесанное быдло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6349

      Puddle > Хейтер Аларм 17 минут назад

      верно

      1
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      ...
      Рейтинг: -1335

      Бoрат > Puddle 13 минут назад

      " На улице я убью тебя " Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +6349

      Puddle > Бoрат 7 минут назад

      «Кого ты собрался убить?» Гыгыгы .

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