Мбаппе – Альбе: «На улице я тебя убью»

Между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и защитником «Барселоны» Жорди Альбой произошел конфликт во время первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Их диалог попал в трансляцию телеканала Movistar.

В одном из эпизодов защитник «Барселоны» Серджиньо Дест жестко сфолил на Килиане Мбаппе, после чего извинился перед французом. Нападающий «ПСЖ» ответил: «Не трогай меня».

За Деста заступился его одноклубник Жорди Альба: «Он попросил у тебя прощения, будь проще». Мбаппе в ответ на это произнес: «На улице я убью тебя».

Тогда в диалог Мбаппе и Альбы вмешался защитник «Барсы» Жерар Пике: «Кого ты собрался убить?» Французский форвард повторил свою фразу в адрес Альбы: «На улице я тебя убью».