Куман – о 1:4 с «ПСЖ»: «На данный момент они сильнее. Мы это принимаем»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Результат матча показывает, как здорово действовал «ПСЖ». Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным. После гола Месси Усман Дембеле мог сделать 2:0.

Во втором тайме у нас стали возникать проблемы в защите. «ПСЖ» показал, что их игроки физически гораздо сильнее наших.

«ПСЖ» показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане «физики» и в ряде других вещей они на голову выше нас.

Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов», – цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.