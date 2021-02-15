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    Куман: «Барселона» – «ПСЖ» – матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о соперничестве капитана каталонцев Лионеля Месси с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Барселона» – «ПСЖ» – не дуэль Месси с Мбаппе. Это матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе. Он тоже очень хорош. Нас ждет отличная игра», – цитирует Кумана Marca.

    • Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1012

      кто там 1 час назад

      Краснорожий обработан) язык уже шершавый)
      И действительно. Это дуэль больше продажные судьи - ПСЖ.)

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