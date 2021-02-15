Куман: «Барселона» – «ПСЖ» – матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе»

Краснорожий обработан) язык уже шершавый)
И действительно. Это дуэль больше продажные судьи - ПСЖ.)
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о соперничестве капитана каталонцев Лионеля Месси с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барселона» – «ПСЖ» – не дуэль Месси с Мбаппе. Это матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе. Он тоже очень хорош. Нас ждет отличная игра», – цитирует Кумана Marca.
- Сегодня, 16 февраля, «Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.