Куман: «Барселона» – «ПСЖ» – матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о соперничестве капитана каталонцев Лионеля Месси с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» – «ПСЖ» – не дуэль Месси с Мбаппе. Это матч, в котором встретятся лучший игрок в мире и Мбаппе. Он тоже очень хорош. Нас ждет отличная игра», – цитирует Кумана Marca.