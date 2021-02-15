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  • Малком: «Во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать»

Малком: «Во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать»

15 февраля 2021, 14:28
9

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об адаптации в чемпионате России и сравнениях с другими бразильскими футболистами.

– Возможно, у меня есть сходство с Халком в ударе, но все-таки он бьет слишком мощно, во мне нет такой силы.

Неймар – один из лучших игроков мира, Халк – супер, но мне хочется, чтобы меня не сравнивали с ними, а говорили, что есть такой игрок, как Малком. Стиль игры может быть похож, но не более.

– Вы сказали, что в ваших ударах нет халковской силы, но в «Бордо» вы достаточно часто забивали дальними ударами. В «Зените» был гол «Сочи» – и все. Почему так?

– В «Бордо» у меня было много свободного пространства, поэтому было время для разгона и ударов.

Дальше я перешел в «Барселону» и столкнулся с совсем другим характером матчей: почти все соперники обороняются глубоко, все десять игроков за линией мяча. Отчасти из-за этого в «Барсе» я стал меньше бить, зато чаще комбинировать.

В Россию я переехал с барселонским менталитетом – заточенность на пас, постоянный контроль мяча. Да, нигде не запрещалось обыгрывать один в один, но потом нужно найти партнера и отдать пас.

На адаптацию я потратил год. Сейчас я понимаю, что действительно должен бить чаще, знаю, что могу это делать качественно.

Есть и второй фактор – травмы. Когда возвращаешься на поле после полугодичного отсутствия, немного боишься бить в полную силу, страх уходит только со временем.

Сейчас чувствую, что мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит РПЛ. Верю, что во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать и в целом принесет «Зениту» намного больше пользы.

  • Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (9)
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Алехсбургер.
1613388868
который чаще будет забивать...на всё.
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Хейтер Аларм
1613389049
Ты сначала излечись, супермалком. А то мб во второй половине сезона тебя и не увидим
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portero
1613391351
мы уже видим, Малком на больничке, забивает наверное только во сне или на компе в игрушках....
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Mister_Tomsk
1613393357
забивать на игру в зените и не выползать с лазарета?
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Ганнибал Лектор
1613397416
Тебя просто на поле увидеть - уже уникальный случай
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Бухбух
1613398263
Малком: "Во второй части сезона планирую забить в два раза больше, чем в первой".
Ответить
Play
1613401608
Ещё одного купят что ли
Ответить
Hektor 84
1613410030
А до этого мы какого видели?
Ответить
paracetamol
1613431262
Давай, забивай, давно пора. Жаль встреч со свинарником больше нет
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