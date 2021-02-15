Малком: «Во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об адаптации в чемпионате России и сравнениях с другими бразильскими футболистами.

– Возможно, у меня есть сходство с Халком в ударе, но все-таки он бьет слишком мощно, во мне нет такой силы.

Неймар – один из лучших игроков мира, Халк – супер, но мне хочется, чтобы меня не сравнивали с ними, а говорили, что есть такой игрок, как Малком. Стиль игры может быть похож, но не более.

– Вы сказали, что в ваших ударах нет халковской силы, но в «Бордо» вы достаточно часто забивали дальними ударами. В «Зените» был гол «Сочи» – и все. Почему так?

– В «Бордо» у меня было много свободного пространства, поэтому было время для разгона и ударов.

Дальше я перешел в «Барселону» и столкнулся с совсем другим характером матчей: почти все соперники обороняются глубоко, все десять игроков за линией мяча. Отчасти из-за этого в «Барсе» я стал меньше бить, зато чаще комбинировать.

В Россию я переехал с барселонским менталитетом – заточенность на пас, постоянный контроль мяча. Да, нигде не запрещалось обыгрывать один в один, но потом нужно найти партнера и отдать пас.

На адаптацию я потратил год. Сейчас я понимаю, что действительно должен бить чаще, знаю, что могу это делать качественно.

Есть и второй фактор – травмы. Когда возвращаешься на поле после полугодичного отсутствия, немного боишься бить в полную силу, страх уходит только со временем.

Сейчас чувствую, что мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит РПЛ. Верю, что во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать и в целом принесет «Зениту» намного больше пользы.

Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

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