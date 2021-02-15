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Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

15 февраля 2021, 13:17
14

«Зенит» на своем официальном сайте рассказал о сроках восстановления вингера Малкома, повредившего колено в товарищеском матче со сборной Иордании.

«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1613385057
Он вообще когда нибудь играет
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кто там
1613385947
бллляяя какой же стыд.
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nik55
1613386037
бомжи смеялись над Кокориным-------Малком разводит на много круче
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Taps
1613386484
Выгоните, наконец, этого н_е_г_р_а нахер !
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faten
1613387917
Отдайте паспорт суки и отпустите малкома! ***** хочет домой)))
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Маленький
1613390525
Никогда такого не было и вот опять
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Tsigan
1613390567
Ему видимо забыли сказать что лига чемпионов начинается в сентябре, он же обычно под лигу травмируется.
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portero
1613390994
Барса сплавила калеку или хитрожопого, и не поймёшь чего в нём больше.....
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Ганнибал Лектор
1613397285
Теперь главное - расскажите об этом его агенту, он не знает. А вообще надо ему в контракте условия прописать: сколько играет, столько и получает. А иначе Зенит - это тот самый "Альбатрос" из песни Ноггано...
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MaxRnD
1613402539
Не пора ли его в Фиорентину продавать ?
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