Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

«Зенит» на своем официальном сайте рассказал о сроках восстановления вингера Малкома, повредившего колено в товарищеском матче со сборной Иордании.
«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», – сообщает пресс-служба клуба.
- Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.
Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума»
Источник: официальный сайт «Зенита»