Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

«Зенит» на своем официальном сайте рассказал о сроках восстановления вингера Малкома, повредившего колено в товарищеском матче со сборной Иордании.

«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», – сообщает пресс-служба клуба.

Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

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