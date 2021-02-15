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    Малком пропустит минимум четыре недели из-за травмы

    «Зенит» на своем официальном сайте рассказал о сроках восстановления вингера Малкома, повредившего колено в товарищеском матче со сборной Иордании.

    «Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

    Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: -190

      faten 5 минут назад

      Отдайте паспорт суки и отпустите малкома! ***** хочет домой)))

      0
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      Рейтинг: -22

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 21 минуту назад

      Барса молодцы избавились от шлака и продали бомжатнику нелекведит да еще и за 50 мультиков)

      0
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      Рейтинг: +2673

      neim 25 минут назад

      Четыре недели, это только первый период восстановления. Оооооооо ...
      А потом наверняка будет второй, третий период ... (((
      В общем хорошо, если к концовке чемпионата успеет восстановиться и сыграть пару матчей в тренировочном режиме.

      0
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      Рейтинг: +4411

      Давид59 27 минут назад

      Малкоша! Не слушай их! Лечись! А потом покажи им всем!!! Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +636

      Taps 29 минут назад

      Выгоните, наконец, этого н_е_г_р_а нахер !

      2
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      Рейтинг: +5462

      nik55 36 минут назад

      бомжи смеялись над Кокориным-------Малком разводит на много круче

      1
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      Рейтинг: +1011

      кто там 38 минут назад

      бллляяя какой же стыд.

      2
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      Рейтинг: +11259

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Он вообще когда нибудь играет

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