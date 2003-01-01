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    Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума»

    Вингер «Зенита» Малком поделился воспоминаниями о периоде, когда он не мог играть на протяжении нескольких месяцев из-за травмы.

    – Две травмы за полтора года в «Зените», 30 пропущенных матчей. Как спасались от грустных мыслей?

    – Вся моя жизнь – это футбол. Когда включаю телевизор – там идет футбол. Когда играю в приставку – играю в футбол. Все вокруг – футбол. Остаться без футбола надолго было ужасно. Спасибо моей семье – почти сразу после первой травмы, после операции, которая была немного позже, она приехала ко мне в Петербург, чтобы отвлечь от всего, что занимало мою голову.

    Отчасти это удалось, хотя все равно было невероятно тяжело. Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой – конечно, я безумно хотел побежать к ним, но не мог. Это все сводило с ума.

    Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Я ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом я покрывался потом и уезжал домой. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я очень переживал за парней, но мне было тяжело осознавать, что не могу им помочь.

    • Малком не играл с августа 2019-го по февраль 2020-го года.
    • У него было повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Сейчас бразилец восстанавливается после травмы колена. Сроки восстановления – минимум четыре недели.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4411

      Давид59 13 минут назад

      Ну что, молодец. Хоть переживает. С командой рядом всегда. А вот Файзулина никто с командой не видел.

      0
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      Рейтинг: +1011

      кто там 1 час назад

      Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума», а потом на карточку приходила зп и отпускало.

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