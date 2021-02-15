Малком – о травмах в «Зените»: «Это все сводило с ума»

Вингер «Зенита» Малком поделился воспоминаниями о периоде, когда он не мог играть на протяжении нескольких месяцев из-за травмы.

– Две травмы за полтора года в «Зените», 30 пропущенных матчей. Как спасались от грустных мыслей?

– Вся моя жизнь – это футбол. Когда включаю телевизор – там идет футбол. Когда играю в приставку – играю в футбол. Все вокруг – футбол. Остаться без футбола надолго было ужасно. Спасибо моей семье – почти сразу после первой травмы, после операции, которая была немного позже, она приехала ко мне в Петербург, чтобы отвлечь от всего, что занимало мою голову.

Отчасти это удалось, хотя все равно было невероятно тяжело. Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти в них на процедуры. Дальше я видел, как они собираются на поле перед тренировкой – конечно, я безумно хотел побежать к ним, но не мог. Это все сводило с ума.

Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором я не мог сыграть. Я ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом я покрывался потом и уезжал домой. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я очень переживал за парней, но мне было тяжело осознавать, что не могу им помочь.