Малком травмировал колено в матче с Иорданией

по видео показалось, что он больше галик подвернул
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и Иорданией. Из-за травмы на 52-й минуте был заменен Малком.
По сведениям «Спорт-Экспресса», у бразильца повреждено колено. Малком играл с первых минут.
- Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».
- В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Оххх. Малком травмировал колено в контрольной игреБразилец ушел с поля в сопровождении врачей:https://t.co/wNu7ZVbp5U pic.twitter.com/rdYyzrGQKH— Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2021