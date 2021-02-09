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    Малком травмировал колено в матче с Иорданией

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и Иорданией. Из-за травмы на 52-й минуте был заменен Малком.

    По сведениям «Спорт-Экспресса», у бразильца повреждено колено. Малком играл с первых минут.

    • Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».
    • В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +627

      JI e x a 51 минуту назад

      по видео показалось, что он больше галик подвернул

      1
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      Рейтинг: +2767

      Из Твери Леха 58 минут назад

      он проклятый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5630

      "supermax" 1 час назад

      отпустите домой человека((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10363

      DeStar 1 час назад

      жесть (

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3893

      mamba9090909 1 час назад

      Здоровья Малкому. Надеюсь, к началу второй части чемпа, вылечат.

      0
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      Рейтинг: +8058

      Hektor 84 1 час назад

      Газпром всех вылечит!!!

      0
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      Рейтинг: +604

      Cromathaar 1 час назад

      Ну все, кресты.

      0
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      Рейтинг: +10037

      ilichkadr 1 час назад

      Опять на полгода лечиться?

      1
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      Рейтинг: +714

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      ааххаххаахахх, позор
      малькольму здоровья, но зенитовцы те еще алеши

      5
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      Рейтинг: +15292

      vladimir-7 2 часа назад

      Зачем так рубиться в товарищеских матчах?

      4
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