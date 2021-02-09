Малком травмировал колено в матче с Иорданией

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и Иорданией. Из-за травмы на 52-й минуте был заменен Малком.

По сведениям «Спорт-Экспресса», у бразильца повреждено колено. Малком играл с первых минут.

Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».

В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ.