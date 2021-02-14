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    «Вы бы это видели». «Динамо» засекретило состав на предпоследний товарищеский матч перед дерби со «Спартаком»

    Стартовал товарищеский матч между «Динамо» и «Сочи». Москвичи скрыли стартовый состав, добавив хэштег «Вы бы это видели».

    Причина – встреча по решению тренерского штаба проходит в закрытом режиме.

    • Также сегодня, 14 февраля, «Динамо» проведет закрытую товарищескую встречу с казахстанским «Ордабасы».
    • 20 февраля, на следующей неделе, «Динамо» проведет кубковой матч против «Спартака».
    • «Динамо» в РПЛ занимает 7-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4946

      playsh 39 минут назад

      Всё в прятки играете?В наше время шпионских технологий и гаджетов звучит по детски глупо.

      0
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      Рейтинг: +25777

      VVM1964 1 час назад

      Смешно .

      2
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      Рейтинг: +7521

      NewLife 1 час назад

      Это потому что выступать за Динамо доверили недавно отличившимся награжденным космонвтам.

      0
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      Рейтинг: +2957

      Axe111 2 часа назад

      Мдаааааааааа

      2
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      Рейтинг: +14071

      derrik2000 2 часа назад

      Интерес к матчу со Спартаком просто подогревают.
      Иначе ХТО пойдёт на него в такую холодину? )))

      2
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      Рейтинг: +2668

      neim > derrik2000 1 час назад

      А что, кого-то могут туда пустить, даже при большом желании ?
      Посмотрел сейчас 5 ти минутный видео обзор этого матча. Лесовой молодец конечно, но прицел сбился, надо срочно поправлять.

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      Рейтинг: +20471

      Боцман59rus > neim 1 час назад

      Два матча или один?

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      Рейтинг: +2668

      neim > Боцман59rus 1 час назад

      Извиняюсь, ошибочка вышла. Не разобрался как следует. Оказывается я посмотрел про осенний матч этих команд.

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