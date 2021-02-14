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  • «Вы бы это видели». «Динамо» засекретило состав на предпоследний товарищеский матч перед дерби со «Спартаком»

«Вы бы это видели». «Динамо» засекретило состав на предпоследний товарищеский матч перед дерби со «Спартаком»

14 февраля 2021, 13:02
9

Стартовал товарищеский матч между «Динамо» и «Сочи». Москвичи скрыли стартовый состав, добавив хэштег «Вы бы это видели».

Причина – встреча по решению тренерского штаба проходит в закрытом режиме.

  • Также сегодня, 14 февраля, «Динамо» проведет закрытую товарищескую встречу с казахстанским «Ордабасы».
  • 20 февраля, на следующей неделе, «Динамо» проведет кубковой матч против «Спартака».
  • «Динамо» в РПЛ занимает 7-е место.
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Источник: твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Сочи Спартак
Комментарии (9)
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derrik2000
1613299716
Интерес к матчу со Спартаком просто подогревают. Иначе ХТО пойдёт на него в такую холодину? )))
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Axe111
1613300251
Мдаааааааааа
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NewLife
1613301311
Это потому что выступать за Динамо доверили недавно отличившимся награжденным космонвтам.
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VVM1964
1613302355
Смешно .
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Plyash
1613305271
Всё в прятки играете?В наше время шпионских технологий и гаджетов звучит по детски глупо.
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vladimir-7
1613315394
Динамо серьезно готовится к матчу со спартаком. Вся футбольная страна будет наблюдать и болеть за выигрыш команды...
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zigbert
1613399987
Какой тут секрет? Разведчики еще не перевелись.
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