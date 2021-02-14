«Вы бы это видели». «Динамо» засекретило состав на предпоследний товарищеский матч перед дерби со «Спартаком»

Стартовал товарищеский матч между «Динамо» и «Сочи». Москвичи скрыли стартовый состав, добавив хэштег «Вы бы это видели».

Причина – встреча по решению тренерского штаба проходит в закрытом режиме.

Также сегодня, 14 февраля, «Динамо» проведет закрытую товарищескую встречу с казахстанским «Ордабасы».

20 февраля, на следующей неделе, «Динамо» проведет кубковой матч против «Спартака».

«Динамо» в РПЛ занимает 7-е место.