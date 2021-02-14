Роналду – после поражения от «Наполи»: «Давайте поднимем голову и подумаем о Лиге чемпионов!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил пост в инстаграме после поражения в Серии А от «Наполи» (0:1). Единственный мяч туринцы пропустили с пенальти.

«Это поражение не остановит нас! Давайте поднимем голову и подумаем о Лиге чемпионов!» – написал португалец.

«Ювентус» идет в Серии А 3-м.

17 февраля «Ювентус» проведет матч Лиги чемпионов против «Порту».

Роналду лидирует в списке бомбардиров сезона Серии А (16 голов).