Куман: «Игра с «ПСЖ» пройдет в самое подходящее время. Будет матч равных команд»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман доволен, что встреча Лиги чемпионов с «ПСЖ» выпала именно на следующую неделю (16 февраля). Нидерландец ждет равный матч.

«В матче Примеры против «Алавеса» (5:1) мы дали отдохнуть нескольким игрокам. Команда чувствует себя хорошо и уверенно. Встреча с «ПСЖ» пройдет в самое подходящее время. Будет матч равных команд», – считает Куман.