Хейбьерг: «Когда у моего отца диагностировали рак, Гвардиола сказал, что всегда будет рядом, и заплакал вместе со мной»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг рассказал, что получил поддержку от главного тренера Хосепа Гвардиолы, когда в 2013 году узнал об онкологическом заболевании отца. Игрок и тренер вместе работали в «Баварии».

«Гвардиола сказал мне: «Мне очень жаль. Давай вместе поговорим об этом». Я испугался и заплакал. Гвардиола сказал, что всегда будет рядом, и заплакал. Сказал, что у него больше нет слов», – сообщил Хейбьерг.