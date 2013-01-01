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    Хейбьерг: «Когда у моего отца диагностировали рак, Гвардиола сказал, что всегда будет рядом, и заплакал вместе со мной»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг рассказал, что получил поддержку от главного тренера Хосепа Гвардиолы, когда в 2013 году узнал об онкологическом заболевании отца. Игрок и тренер вместе работали в «Баварии».

    «Гвардиола сказал мне: «Мне очень жаль. Давай вместе поговорим об этом». Я испугался и заплакал. Гвардиола сказал, что всегда будет рядом, и заплакал. Сказал, что у него больше нет слов», – сообщил Хейбьерг.

    • Отец датчанина умер в 2014 году из-за рака желудка.
    • С «Баварией» Хейбьерг брал Лигу чемпионов.
    • За «Тоттенхэм» датчанин играет с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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