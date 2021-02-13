АПЛ. Дубль Гюндогана и голевой пас Эдерсона помогли «Манчестер Сити» разгромить «Тоттенхэм», одержав 16-ю победу подряд

«Манчестер Сити» укрепил лидерство в АПЛ, переиграв «Тоттенхэм». Это 16-я победа команды подряд.

Вратарь Эдерсон сделал свою вторую голевую передачу в АПЛ. Он единственный голкипер манчестерцев в истории с результативным пасом в АПЛ.

Защитник манчестерцев Рубен Диаш впервые в карьере остался в запасе на матч АПЛ.

Родри – единственный игрок «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ со 100-процентной реализацией пенальти (один из одного).

«Тоттенхэм» – лидер сезона АПЛ по голам, пропущенным с пенальти (шесть).

Поражение в три мяча – крупнейшее для менеджера Жозе Моуринью в «Тоттенхэме» в АПЛ.

«Тоттенхэм» проиграл четыре из последних пяти матчей АПЛ.

«Манчестер Сити» в последних 15 матчах АПЛ не уступал в счете ни минуты. Это самая длинная такая серия в турнире с декабря 1998 – мая 1999 года, когда «Арсенал» не уступал в счете в течение 19 встреч.

Игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден одержал 50-ю свою победу в АПЛ. На это у него ушло всего 59 матчей, это рекорд.

Игрок «Бернли» Йохан Гудмундссон впервые в карьере забил в АПЛ в двух матчах подряд. До этого он провел 21 встречу турнира без голов.

Мэттью Лоутон забил в АПЛ впервые с апреля 2013 года, когда отличился за «Астон Виллу» в ворота «Сток Сити».

«Бернли» забил «Кристал Пэлас» столько же голов, сколько в предыдущих десяти выездных матчах АПЛ (три). Последний раз «Бернли» забивал на выезде в АПЛ три гола в ноябре 2019 года в ворота «Уотфорда».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Кристал Пэлас – Бернли – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Гудмундссон, 5; 0:2 – Родригес, 10; 0:3 – Лоутон, 47.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родри, 23 (с пенальти); 2:0 – Гюндоган, 50; 3:0 – Гюндоган, 66.

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