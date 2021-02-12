Гайч – в запасе «Беневенто» на игру с «Болоньей»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А между «Болоньей» и «Беневенто». Принадлежащий ЦСКА Адольфо Гайч остался на скамейке.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Данило, Сумаро, Дийкс, Шутен, Домингес, Ольсен, Сориано, Сансоне, Барроу.

Запасные: Да Коста, Равалья, Хики, Орсолини, Мбайе, Поли, Балдурссон, Паласио, Антов, Де Сильвестри, Виньято, Джувара.

«Беневенто»: Монтипо, Депаоли, Туйя, Глик, Барба, Хетемай, Скьяттарелла, Виола, Фальке, Капрари, Лападула.

Запасные: Манфредини, Лукателли, Калдирола, Тельо, Дабо, Фулон, Инсинье, Ди Серио, Мончини, Сау, Пастина, Гайч.

Встреча на стадионе «Ренато Даль’Ара» начнется в 22:45 по Москве.