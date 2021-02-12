Почеттино: «Неймар очень хотел сыграть с «Барселоной». Он создан для таких матчей»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал травму форварда своей команды Неймара.

Бразилец повредил приводящую мышцу левого бедра.

Он пропустит четыре недели.

Нападающий точно не сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов 16 февраля. Под вопросом его участие и в ответном матче 10 марта.

«Надеюсь, он будет готов к ответному матчу с «Барсой». Неймар очень сосредоточен и мотивирован. Он очень хотел сыграть с «Барселоной». Неймар создан для таких матчей, поэтому травма его так огорчила.

Потеря Неймара и Ди Марии – серьезная проблема, но мы должны адаптироваться. Я оптимист, а для команды это вызов», – сказал Почеттино.

Неймар – о травме: «Грустно слышать, что я плакса»