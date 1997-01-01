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    Почеттино: «Неймар очень хотел сыграть с «Барселоной». Он создан для таких матчей»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал травму форварда своей команды Неймара.

    • Бразилец повредил приводящую мышцу левого бедра.
    • Он пропустит четыре недели.
    • Нападающий точно не сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов 16 февраля. Под вопросом его участие и в ответном матче 10 марта.

    «Надеюсь, он будет готов к ответному матчу с «Барсой». Неймар очень сосредоточен и мотивирован. Он очень хотел сыграть с «Барселоной». Неймар создан для таких матчей, поэтому травма его так огорчила.

    Потеря Неймара и Ди Марии – серьезная проблема, но мы должны адаптироваться. Я оптимист, а для команды это вызов», – сказал Почеттино.

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    Источник: ESPN

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