Неймар – о травме: «Грустно слышать, что я плакса»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал получение очередной травмы в преддверии старта плей-офф Лиги чемпионов.

«Мне очень грустно и больно, не могу остановить слезы. Я снова на некоторое время оторван от того, что люблю делать больше всего, – играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля игры, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.

Мне очень грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: «его действительно стоит бить», «он ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее. Честно говоря, меня это огорчает, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», – написал бразилец в инстаграме.