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    Неймар – о травме: «Грустно слышать, что я плакса»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал получение очередной травмы в преддверии старта плей-офф Лиги чемпионов.

    «Мне очень грустно и больно, не могу остановить слезы. Я снова на некоторое время оторван от того, что люблю делать больше всего, – играть в футбол. Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля игры, ведь я иду в дриблинг и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.

    Мне очень грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или черт знает кого еще что-то в духе: «его действительно стоит бить», «он ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее. Честно говоря, меня это огорчает, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше», – написал бразилец в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Неймара

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    11.02.2021 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      Pudddle 1 час назад

      А то что он петушок, его это устраивает! Гы-гы-гы

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