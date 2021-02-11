L’Equipe: Неймар не сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за травмы, полученной в матче Кубка Франции с «Каном» (1:0).

По информации L’Equipe, бразилец повредил приводящую мышцу левого бедра и пропустит матч с «Барселоной», назначенный на 16 февраля.

Также неизвестно, сумеет ли Неймар восстановиться ко второй игре, которая состоится 10 марта.

В текущем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал пять ассистов в 17 встречах.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017-й год.

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