«Спартак» поздравил Хендрикса со свадьбой

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс женился. Избранницей голландца стала девушка по имени Джолиза.

Пресс-служба московского клуба поздравила полузащитника с бракосочетанием.

«Поздравляем Йоррита и Джолизу Хендрикс со свадьбой», – говорится в публикации «Спартака» в англоязычном твиттере.

Congrats to Jorrit and Jolisa Hendrix on their wedding pic.twitter.com/cwdLyHdFGK