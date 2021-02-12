«Спартак» поздравил Хендрикса со свадьбой

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс женился. Избранницей голландца стала девушка по имени Джолиза.
Пресс-служба московского клуба поздравила полузащитника с бракосочетанием.
«Поздравляем Йоррита и Джолизу Хендрикс со свадьбой», – говорится в публикации «Спартака» в англоязычном твиттере.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»