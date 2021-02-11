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«Тамбов» уволил Ярцева. Он был вице-президентом клуба

11 февраля 2021, 20:59
8

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев покинул пост вице-президента «Тамбова».

– Я только питаюсь слухами. Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит. Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов. Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

– Что за письмо на увольнение вам пришло?

– Пришло заказное письмо за подписью генерального директора (Ольги Коноваловой), что «с такого-то числа вы уволены». Интересно получается: я ее брал на работу, а она меня увольняет. Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21 числа играть с «Локомотивом», а потом на горизонте «Ротор» (26 февраля). Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет.

  • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • 72-летний Ярцев работал в клубе с 2016 года.
  • В ноябре и декабре он лечился от коронавируса.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Ярцев Георгий
Комментарии (8)
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derrik2000
1613069101
"21 числа играть с «Локомотивом», а потом на горизонте «Ротор» (26 февраля). Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет." Всё предельно просто! "Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон". Здесь ключевые слова - "50 миллионов". Оставшиеся в клубе "оХВициальные лица" денЮШки попилят, а Георгий Александрович, если бы остался в клубе, этим возмущаться бы начал и звонить во все колокола. А так всё будет чинно-благородно, по-старому проверенному способу. Верной дорогой идёт руководство ФК "Тамбов"!
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Fusballer
1613102256
Ярцев ушёл - сразу зарплатная ведомость раза в два уменьшилась, наверное.
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isakkobelini
1613108237
Вообще только из статьи узнал что он еще в футболе
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Из Твери Леха
1613109089
Хорошо небось подоил региональный бюджет на старость лет.
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portero
1613114610
Какой штат управленцев в банкроте "фк Тамбов"
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Ганнибал Лектор
1613126877
Ого, Жора Жопояйцев еще в деле, оказывается
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zigbert
1613142367
Нечего жалеть Георгий. Пусть сами разбираются с командой, которая скорей всего идет ко дну.
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