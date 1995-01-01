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    «Тамбов» уволил Ярцева. Он был вице-президентом клуба

    Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев покинул пост вице-президента «Тамбова».

    – Я только питаюсь слухами. Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит. Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов. Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

    – Что за письмо на увольнение вам пришло?

    – Пришло заказное письмо за подписью генерального директора (Ольги Коноваловой), что «с такого-то числа вы уволены». Интересно получается: я ее брал на работу, а она меня увольняет. Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21 числа играть с «Локомотивом», а потом на горизонте «Ротор» (26 февраля). Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • 72-летний Ярцев работал в клубе с 2016 года.
    • В ноябре и декабре он лечился от коронавируса.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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