«Команда поздравила от души!» Каборе в честь дня рождения измазали тортом

«Динамо» поздравило с днем рождения полузащитника Шарля Каборе, которому исполнилось 33 года. Видео доступно ниже.

«Не оставлять же «Президента» без праздничного торта? Команда поздравила от души!» – написали динамовцы.

Сегодня, 11 февраля, у «Динамо» стартовал 3-й зимний сбор в Турции.

Каборе с 2006 года выступает за сборную Буркина-Фасо, брал с ней серебро и бронзу Кубка Африки.

В России Каборе играет с 2013 года.